Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

Đợt hội quân này được xem là bước khởi đầu quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá năng lực các cầu thủ trẻ trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu cho những mục tiêu quốc tế.

Danh sách triệu tập quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từng khoác áo các đội tuyển trẻ như U16, U17 hay U18 Việt Nam. Những cái tên như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam hay Đinh Xuân Khải đều đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ. Với nền tảng tích lũy từ các giải đấu trước đây, nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bộ khung của U19 Việt Nam.

Bên cạnh đó, danh sách tập trung còn gây chú ý với sự xuất hiện của một số gương mặt mới. Nổi bật là thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka, người đang thi đấu cho đội bóng Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Sở hữu chiều cao 1,96m, Nhật Ka từng được gọi tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản năm 2024, qua đó gây ấn tượng nhờ thể hình và khả năng phản xạ.

Một điểm nhấn khác là tiền đạo trẻ Antonio Moric, cầu thủ đang thuộc biên chế CLB NK Trnje. Sinh năm 2008, Moric mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia, cao 1,81 m và được đánh giá cao nhờ lối chơi linh hoạt. Ngoài vị trí tiền đạo cánh, cầu thủ này còn có thể thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm, mang lại nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện. Dù còn rất trẻ, Moric có nhiều lần ra sân cho đội một NK Trnje thời gian gần đây.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam tập trung từ ngày 17 đến 29/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi. Sau khoảng một tuần tập luyện, ban huấn luyện dự kiến sẽ sàng lọc một số cầu thủ, đồng thời bổ sung thêm nhân sự mới nhằm tạo sự cạnh tranh và lựa chọn đội hình tối ưu cho các giải đấu sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.