FIFA nguy cơ phải hoàn tiền vé World Cup 2026

Tuần trước, bang New Jersey đã gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp thông tin và đề nghị điều tra chi phí vé tại sân MetLife - nơi sẽ tổ chức trận chung kết ngày 19/7.

Ngày 27/5, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và người đồng cấp New Jersey Jennifer Davenport xác nhận mở cuộc điều tra chung. Trong thông cáo, họ cho biết giá vé do FIFA đưa ra cao hơn đáng kể so với mọi kỳ World Cup trước đây, nghi ngờ thao túng nguồn cung vé và gây hiểu nhầm về vị trí chỗ ngồi tại World Cup 2026.

Thủ tướng Canada Mark Carney (bên phải) nhận một tấm vé World Cup mang tính biểu trưng từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Đồi Quốc hội ở Ottawa, Ontario, ngày 10/10/2025. Ảnh: AP

Bang California cũng được cho là đã gửi yêu cầu làm rõ tới FIFA về tính minh bạch của sơ đồ chỗ ngồi trong quá trình bán vé. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét liệu người hâm mộ có bị gây hiểu nhầm trong quá trình mua vé cho giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico hay không.

FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, Chủ tịch Gianni Infantino gây chú ý khi nói rằng người mua vé trận chung kết với giá hơn 2 triệu USD có thể sẽ được "đích thân ông mang đến một chiếc xúc xích và một lon Coca-Cola".

Luật sư thể thao Alexander Rojas nhận định FIFA không thể xem nhẹ diễn biến này, bởi các tổng chưởng lý bang Mỹ có quyền lực đáng kể trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng. Theo ông, dù FIFA là tổ chức quốc tế, nhưng khi bán vé tại Mỹ, họ vẫn phải tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Việc World Cup tổ chức tại New York và New Jersey càng khiến FIFA khó đứng ngoài cuộc điều tra.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, tăng từ 32 đội như trước đây. Ban tổ chức từng quảng bá đây là giải đấu "dễ tiếp cận nhất" với người hâm mộ.

Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cho rằng kết quả điều tra có thể dẫn tới các biện pháp xử lý, trong đó có khả năng hoàn tiền, tín dụng hoặc yêu cầu minh bạch lại cách phân loại vé. Ông cũng cho biết khả năng thay đổi sơ đồ chỗ ngồi sát thời điểm giải đấu là khó xảy ra, nhưng các biện pháp bồi thường tài chính là kịch bản thực tế hơn.

Tranh cãi cũng nổ ra liên quan đến việc phân loại chỗ ngồi. Một số người hâm mộ cáo buộc FIFA đã thay đổi vị trí ghế giữa các hạng vé sau khi mở bán, khiến họ không nhận được đúng vị trí như kỳ vọng ban đầu.

Giới chức bảo vệ người tiêu dùng New York cảnh báo FIFA có thể vi phạm luật nếu các cáo buộc về việc gây hiểu nhầm được chứng minh. Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ cũng đã yêu cầu làm rõ cách thức bán vé và phân bổ chỗ ngồi.

Theo các chuyên gia, trọng tâm của cuộc điều tra không phải là việc FIFA có quyền bán vé giá cao hay không, mà là liệu người tiêu dùng có bị dẫn dắt bởi thông tin thiếu minh bạch hoặc khan hiếm giả tạo hay không. Các nhà phân tích cho rằng FIFA có thể sẽ chọn hướng dàn xếp thay vì kéo dài tranh chấp pháp lý, nhằm tránh ảnh hưởng hình ảnh trước thềm World Cup 2026.