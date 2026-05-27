[Infographics] Những điều thú vị tại kỳ World Cup 2026

Ronaldo lập cú đúp, giúp Al Nassr vô địch Saudi League 22/05/2026 05:35 Tiền đạo 41 tuổi Cristiano Ronaldo sút phạt hàng rào ghi bàn trong trận Al Nassr thắng đội khách Damac 4-1, để đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên sau 5 năm.

U17 Việt Nam cùng bảng với Bỉ tại World Cup 2026 21/05/2026 21:56 Sự chú ý đổ dồn về lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U17 2026, sự kiện diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

250 công nhân tham gia giải bóng đá nam - nữ Formosa Hà Tĩnh 21/05/2026 15:06 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức thành công giải bóng đá nam – nữ năm 2026 góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

FIFA không đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026 21/05/2026 10:11 Danh sách phân nhóm hạt giống dự VCK U17 World Cup 2026 trên trang chủ FIFA hôm 20/5 không có tên Việt Nam, dù đội đã vượt qua vòng loại.

Aston Villa vô địch Europa League 21/05/2026 06:17 Thắng Freiburg 3-0 ở trận chung kết Europa League, Aston Villa giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 20/05/2026 05:40 Lần đầu kể từ mùa giải bất bại 2003-2004, Arsenal mới lại vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi Man City hòa 1-1 trên sân của Bournemouth ở vòng 37.

Danh sách 1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển dự World Cup 2026 20/05/2026 05:00 Cập nhật danh sách 1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 20/7.

Xác định 39 đội tuyển giành vé tham dự World Cup U17 19/05/2026 11:23 U17 Tanzania đã trở thành đội bóng đầu tiên của Châu Phi góp mặt ở World Cup U17. Tính tới thời điểm này, 39/48 đội bóng tham dự giải đấu cấp độ thế giới đã được xác định.

Arsenal hơn Man City 5 điểm 19/05/2026 05:08 Rạng sáng 19/5, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 thuộc vòng 37 Premier League.

Công an Hà Nội vô địch V-League sớm 3 vòng 18/05/2026 05:02 Thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23, Công an Hà Nội đủ điểm để vô địch V-League 2025-2026 dù giải vẫn còn 3 vòng.

Thua Australia, U17 Việt Nam lỡ cơ hội lập kỳ tích 17/05/2026 04:16 Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam thua Australia 0-3 ở tứ kết giải châu Á 2026.

Trung Quốc vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm 16/05/2026 05:03 Trung Quốc ngược dòng thắng Arab Saudi 3-1 ở tứ kết, để lần đầu tiên vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra khi nào? 15/05/2026 12:28 Xuất sắc giành vị trí nhất bảng C, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải U17 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U17 Australia tại tứ kết.

Thấy gì khi U23, U17 Việt Nam liên tiếp nhất bảng giải châu Á? 15/05/2026 11:07 U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước UAE, xếp trên cả Hàn Quốc.

Man Utd bổ nhiệm chính thức Michael Carrick: Lời giải cho bài toán ổn định tại Old Trafford 14/05/2026 17:36 Giới thượng tầng Manchester United đạt đồng thuận bổ nhiệm Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng đưa đội bóng trở lại top 3 và giành vé dự Champions League.

U17 Việt Nam: 2 câu hỏi chờ thầy Roland giải ở trận tranh vé World Cup 13/05/2026 21:00 Bộ khung chính cố định qua nhiều trận đấu tạo nên hai quan điểm trái chiều xoay quanh U17 Việt Nam. Người hâm mộ cũng hy vọng chiến lược gia Brazil sẽ tạo đột biến về cách dùng người trong trận then chốt hướng tới tranh vé dự U17 World Cup 2026.

Bóng đá trẻ Thái Lan khủng hoảng toàn diện các cấp độ 13/05/2026 14:20 Từng được xem là nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á với tham vọng vươn tầm châu lục, Thái Lan giờ đây đang đối diện một thực tế đáng lo ngại.

2 CLB vào chơi trận cầu đắt nhất hành tinh 13/05/2026 06:43 Rạng sáng 13/5, Southampton đánh bại Middlesbrough 2-1 ở bán kết play-off lượt về, qua đó vào chung kết thăng hạng Premier League 2026/27 với tổng tỷ số 2-1.

Ngoại hạng Anh mùa này sẽ ra sao nếu bỏ VAR? 12/05/2026 07:28 Nếu công nghệ VAR không tồn tại, Arsenal vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn Man City một điểm trong bối cảnh đá nhiều hơn một trận ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup 11/05/2026 10:35 Sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Roland vẫn sáng cửa giành vé dự U17 World Cup.

HLV Kim Sang-sik tự tin dù đối đầu Hàn Quốc, UAE 10/05/2026 14:02 HLV Kim Sang-sik đánh giá cao các đối thủ ở bảng E Asian Cup 2027, nhưng tin Việt Nam có thể tiến xa nếu chuẩn bị tốt về đội hình, tinh thần và tâm lý.

Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á 10/05/2026 09:59 Rạng sáng 10/5, U17 Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Ronaldo tạo cột mốc lịch sử 08/05/2026 06:16 Rạng sáng 8/5, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Shabab 4-2 ở vòng 32 Saudi Pro League.

Cú đúp đá phạt giúp Việt Nam lần đầu vào tứ kết U17 nữ châu Á 07/05/2026 22:18 Việt Nam đứng nhì bảng A sau khi hạ Myanmar 2-1 ở lượt cuối vào tối nay, để có lần đầu vào tứ kết U17 nữ châu Á.

Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai? 07/05/2026 10:10 Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

PSG gặp Arsenal ở chung kết Champions League 07/05/2026 05:03 PSG đã giành vé vào chung kết Champions League sau trận hòa 1-1 trên sân của Bayern, qua đó thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.

U17 Việt Nam lần đầu thắng ở châu Á sau 10 năm, tiến gần vé World Cup 07/05/2026 04:04 Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp cho U17 Việt Nam có 3 điểm quan trọng ở lượt ra quân vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm 06/05/2026 06:03 Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.

Man City sảy chân trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 05/05/2026 08:00 Hòa 3-3 trên sân Everton ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Man City trao quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch cho Arsenal.