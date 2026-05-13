2 CLB vào chơi trận cầu đắt nhất hành tinh

Southampton có cơ hội trở lại Premier League.

Chiến thắng nghẹt thở sau 120 phút trước Middlesbrough giúp Southampton giành vé vào chơi trận chung kết thăng hạng gặp Hull City vào ngày 24/5. Đây là cơ hội để "The Saints" trở lại Premier League chỉ sau một mùa vắng bóng. Với Hull, "Bầy hổ" cũng quyết tâm trở lại giải đấu cao nhất xứ sương mù sau 9 năm ngụp lặn ở giải hạng Nhất, Nhì.

Màn so tài tại St. Mary's diễn ra đầy kịch tính. Southampton bị chọc thủng lưới ngay phút thứ 5 nhưng nhanh chóng xốc lại đội hình để làm chủ cuộc chơi trên sân nhà. Hàng loạt cơ hội được đoàn quân của HLV Tonda Eckert tạo ra. Ross Stewart gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà, trước khi Shea Charles tỏa sáng với bàn thắng ở phút 116 của hiệp phụ, qua đó đập tan hy vọng kéo trận đấu vào loạt luân lưu của đội khách.

Trận chung kết play-off thăng hạng Premier League được gọi là "trận cầu đắt nhất hành tinh" không phải vì quỹ tiền thưởng trực tiếp từ ban tổ chức, mà vì giá trị kinh tế khổng lồ mà đội chiến thắng sẽ nhận được khi đặt chân lên Ngoại hạng Anh.

Thậm chí, trận đấu này có giá trị vượt xa cả chung kết Champions League hay World Cup về mặt tài chính thuần túy cho một câu lạc bộ. Ngay cả khi một đội bóng xếp bét bảng tại Premier League, họ vẫn có thể đút túi khoảng 100 - 120 triệu bảng mỗi mùa. Con số này cao gấp hơn 10 lần so với những gì họ nhận được tại Championship.

Nếu đội bóng vừa thăng hạng bị xuống hạng ngay lập tức, họ vẫn sẽ nhận được các khoản thanh toán hỗ trợ trong vòng 2-3 năm tiếp theo để tránh khủng hoảng tài chính. Tổng giá trị của gói này kết hợp với doanh thu mùa đầu tiên giúp một đội thăng hạng đảm bảo thu nhập ít nhất 170 triệu bảng và có thể lên tới 300 triệu bảng, nếu họ trụ hạng thành công mùa đầu tiên.

Bên cạnh đó, nguồn thu của các CLB thăng hạng Premier League còn đến từ việc bán vé, các hợp đồng tài trợ, giá trị cầu thủ tăng phi mã,...