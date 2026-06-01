World Cup 2026: Dòng máu Việt Nam góp mặt trong đội hình Algeria

Tiền vệ tấn công gốc Việt Ibrahim Maza. Ảnh: barcauniversal.com

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Ibrahim Maza sinh ngày 24/11/2005 tại Berlin (Đức), là cầu thủ có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hertha Berlin, Maza nhanh chóng gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng xử lý bóng thông minh cùng tư duy chiến thuật hiện đại.

Tuy sở trường là vị trí tiền vệ tấn công, nhưng cầu thủ cao khoảng 1m80 này cũng có thể thi đấu trên hàng công. Giới chuyên môn đánh giá Maza sở hữu phong cách thi đấu kết hợp giữa tính kỷ luật của bóng đá Đức và sự sáng tạo đặc trưng của các cầu thủ Bắc Phi. Hiện anh được định giá khoảng 40 triệu euro (hơn 46 triệu USD), trở thành cầu thủ gốc Việt có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới ở thời điểm hiện nay.

Việc Ibrahim Maza được triệu tập tham dự World Cup 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ mới 20 tuổi này, đồng thời thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam khi lần đầu tiên một cầu thủ mang dòng máu Việt Nam góp mặt trong đội hình Algeria tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh sự hiện diện của Maza, danh sách đội tuyển Algeria năm nay cũng chứng kiến một số quyết định đáng chú ý của HLV Petkovic. Tiền đạo kỳ cựu Baghdad Bounedjah và tiền vệ Ismaël Bennacer không có tên trong danh sách cuối cùng. Truyền thông Algeria cho rằng việc Bounedjah bị loại có liên quan tới các vấn đề kỷ luật, trong khi Bennacer chưa đạt phong độ tốt nhất sau thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Ở vị trí thủ môn, HLV Petkovic lựa chọn Luca Zidane – con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane – cùng Melvin Mastil và Oussama Benbot. Đội hình Algeria cũng ghi nhận sự trở lại của nhiều cầu thủ như Oussama Benbot, Samir Chergui, Jaouen Hadjam và Mohamed-Amine Tougaï. Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Nabil Bentaleb, người được triệu tập nhờ phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Lille mùa giải vừa qua.

Trên hàng công, HLV Petkovic tiếp tục trao cơ hội cho Nadhir Benbouali và Farès Ghedjemis sau những màn trình diễn tích cực gần đây. Trong khi đó, việc Ilan Kebbal không được triệu tập được xem là một trong những bất ngờ lớn của danh sách lần này.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7. Với lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Algeria kỳ vọng có thể tạo dấu ấn tại giải đấu, trong đó Ibrahim Maza được xem là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của thế hệ cầu thủ mới mà bóng đá nước này đang đặt nhiều kỳ vọng.