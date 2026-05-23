FIFA gây tranh cãi với kế hoạch World Cup 64 đội

FIFA lên kế hoạch nâng World Cup 2030 lên thành 64 đội.

Động thái của FIFA được thúc đẩy bởi đề xuất từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), với mục tiêu mở rộng cơ hội cho các đội tuyển ít tên tuổi hơn được góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA vấp phải không ít chỉ trích với các ý kiến cho rằng việc mở rộng quy mô lên 64 đội là phi lý và làm giảm chất lượng giải đấu. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận.

Nếu được thông qua, năm 2030 sẽ là lần mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất trong lịch sử World Cup hiện đại, sau khi giải đấu tăng lên 48 đội từ năm 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho ủng hộ mạnh mẽ triết lý toàn cầu hóa bóng đá, coi World Cup không chỉ là giải đấu đỉnh cao mà còn là ngày hội của mọi quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng đang trong giai đoạn xem xét và chưa có quyết định cuối cùng. Cơ cấu chính thức của World Cup 2030 dự kiến chỉ được chốt vào cuối tháng 7/2026, sau nhiều cuộc thảo luận giữa các liên đoàn thành viên.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được xem là phép thử quan trọng cho mô hình 48 đội, đồng thời cũng là bàn đạp để FIFA đánh giá khả năng tiến xa hơn trong tương lai.