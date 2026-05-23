FIFA gây tranh cãi với kế hoạch World Cup 64 đội

FIFA cân nhắc bước đi gây chấn động khi tiếp tục nghiên cứu khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội.
Động thái của FIFA được thúc đẩy bởi đề xuất từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), với mục tiêu mở rộng cơ hội cho các đội tuyển ít tên tuổi hơn được góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
FIFA vấp phải không ít chỉ trích với các ý kiến cho rằng việc mở rộng quy mô lên 64 đội là phi lý và làm giảm chất lượng giải đấu. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận.
Nếu được thông qua, năm 2030 sẽ là lần mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất trong lịch sử World Cup hiện đại, sau khi giải đấu tăng lên 48 đội từ năm 2026.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho ủng hộ mạnh mẽ triết lý toàn cầu hóa bóng đá, coi World Cup không chỉ là giải đấu đỉnh cao mà còn là ngày hội của mọi quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng đang trong giai đoạn xem xét và chưa có quyết định cuối cùng. Cơ cấu chính thức của World Cup 2030 dự kiến chỉ được chốt vào cuối tháng 7/2026, sau nhiều cuộc thảo luận giữa các liên đoàn thành viên.
World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được xem là phép thử quan trọng cho mô hình 48 đội, đồng thời cũng là bàn đạp để FIFA đánh giá khả năng tiến xa hơn trong tương lai.
Bộ khung chính cố định qua nhiều trận đấu tạo nên hai quan điểm trái chiều xoay quanh U17 Việt Nam. Người hâm mộ cũng hy vọng chiến lược gia Brazil sẽ tạo đột biến về cách dùng người trong trận then chốt hướng tới tranh vé dự U17 World Cup 2026.
Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp cho U17 Việt Nam có 3 điểm quan trọng ở lượt ra quân vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.
Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
Real Madrid tiếp tục níu giữ hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, qua đó buộc Barca phải tạm hoãn màn đăng quang. Đáng chú ý, Vinicius ghi cả 2 bàn trong trận đấu này.
Tình huống va chạm giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland trong trận đại chiến giữa Man City vs Arsenal đã được xác định là một quyết định sai lầm của trọng tài, theo kết luận từ hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League.