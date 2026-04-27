Kịch bản khó chấp nhận của Real Madrid tại siêu kinh điển

Khả năng Real Madrid phải xếp hàng chào đón Barcelona với tư cách nhà vô địch La Liga trong trận El Clasico vào ngày 11/5 đang dần trở thành hiện thực.

Real Madrid gần như đầu hàng trong cuộc đua vô địch La Liga. Ảnh: Reuters.

La Liga mùa này chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại. Real Madrid rơi vào thế khó khi kém kình địch Barcelona tới 11 điểm trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Camp Nou nắm lợi thế lớn và hoàn toàn có thể tự định đoạt số phận cuộc đua vô địch bằng phong độ của mình.

Kịch bản tồi tệ nhất với Real Madrid hoàn toàn có thể xảy ra ngay trước thềm siêu kinh điển. Trong trường hợp Barcelona giành chiến thắng ở các trận gặp Osasuna và Getafe, họ có thể đăng quang sớm mà không cần chờ đến cuộc đối đầu trực tiếp với Real Madrid.

Nếu điều này xảy ra, “Los Blancos” thậm chí phải xếp hàng danh dự để chào đón tân vương Barcelona ngay tại Camp Nou, hình ảnh khó chấp nhận với người hâm mộ đội bóng áo trắng.

Tuy nhiên, theo El Chiringuito TV, tập thể Real Madrid đã từ chối thực hiện nghi thức này trong trận siêu kinh điển ngày 11/5.

Real nguy cơ trắng tay mùa này. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào tháng 1, khi thất bại trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid cũng không tiến hành nghi thức xếp hàng danh dự. Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là đã tức giận và kêu gọi các đồng đội đi thẳng vào đường hầm thay vì đứng chúc mừng đối thủ.

Đáng chú ý, khi Real Madrid bước lên nhận huy chương á quân ở trận đấu đó, phía Barcelona lại chủ động xếp hàng để vỗ tay tán thưởng đối thủ.

Tình hình hiện tại tiếp tục chống lại Real Madrid, khi lịch thi đấu không ủng hộ thầy trò HLV Alvaro Arbeloa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ra sân muộn hơn trong vòng đấu quyết định, đồng nghĩa với việc có thể bước vào trận gặp Espanyol trong bối cảnh khoảng cách với Barcelona bị nới rộng thêm.

Real Madrid cũng đứng trước nguy cơ trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2010. Một kết cục như vậy nhiều khả năng sẽ kéo theo những thay đổi lớn tại sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

