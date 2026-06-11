Tottenham thông báo chia tay 11 cầu thủ - Ảnh: Tottenham Hotspur

Theo thông báo từ đội bóng Bắc London, Bissouma sẽ chia tay đội chủ sân Tottenham Hotspur sau 4 năm gắn bó. Cùng rời CLB còn có các cầu thủ trẻ thuộc đội U21 gồm Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig và Calum Logan.

Ngoài ra, 3 tài năng trẻ của đội U18 là Jamel Beggs, Samal Bangura và Leon Myrtaj cũng sẽ tìm kiếm bến đỗ mới. Một số cầu thủ khác thuộc hệ thống đào tạo trẻ của Spurs cũng không được gia hạn hợp đồng.

Trong danh sách ra đi, Bissouma là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Tiền vệ người Mali gia nhập Tottenham từ Brighton vào mùa Hè năm 2022 và có hơn 110 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh ghi được 2 bàn thắng và từng được xem là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của Spurs.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Bissouma trong màu áo Tottenham đến ở mùa giải 2024/25 khi anh đá chính trọn vẹn 90 phút trong trận chung kết Europa League gặp Man United. Spurs giành chiến thắng để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm, còn Bissouma trở thành một trong những người hùng của đội bóng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ 29 tuổi tại Tottenham lại liên tục bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài sân cỏ. Ngay từ đầu mùa giải 2024/25, Bissouma từng bị HLV Ange Postecoglou treo giò nội bộ một trận sau khi đăng tải đoạn video ghi lại cảnh sử dụng khí cười (nitrous oxide) lên mạng xã hội. Dù sau đó đã xin lỗi và được trao cơ hội trở lại, những rắc rối vẫn tiếp tục bám theo cầu thủ này.

Bissouma là cái tên đáng chú ý nhất phải rời Tottenham.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với Bissouma dưới thời tân HLV Thomas Frank. Theo truyền thông Anh, Bissouma nhiều lần đến sân tập muộn, khiến chiến lược gia người Đan Mạch không hài lòng.

Kết quả là anh bị loại khỏi danh sách đăng ký tham dự trận Siêu cúp châu Âu gặp PSG vì lý do kỷ luật. Không lâu sau đó, Bissouma tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách tham dự Champions League của Tottenham.

Những khó khăn chưa dừng lại ở đó. Trong lần trở về khoác áo đội tuyển Mali đầu mùa giải 2025/26, Bissouma dính chấn thương chỉ vài giây sau khi trận đấu bắt đầu. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Giữa lúc nỗ lực tìm lại phong độ, tiền vệ này lại gây tranh cãi khi bị ghi hình xuất hiện cùng bóng khí nitrous oxide thêm một lần nữa. Sau đó, Bissouma công khai xin lỗi người hâm mộ và cho biết áp lực từ cuộc sống cá nhân là nguyên nhân dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát.

Theo chia sẻ của cầu thủ người Mali, anh từng là nạn nhân của nhiều vụ trộm tại nhà riêng, gây thiệt hại hàng chục nghìn bảng Anh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cũng như cảm giác an toàn của bản thân.

Bissouma chỉ trở lại thi đấu cho Tottenham vào tháng 1/2026 trong trận gặp West Ham và kết thúc mùa giải với vỏn vẹn 11 lần ra sân.

Việc không được gia hạn hợp đồng đánh dấu hồi kết cho hành trình nhiều thăng trầm của Yves Bissouma tại Tottenham. Từ người hùng trong đêm đăng quang Europa League đến cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch của đội bóng, tiền vệ người Mali giờ sẽ phải tìm kiếm cơ hội mới để vực dậy sự nghiệp ở tuổi 29.