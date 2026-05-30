Tương quan trước trận chung kết Champions League PSG - Arsenal

Tottenham đạt thỏa thuận với tân binh đầu tiên ở hè 2026 26/05/2026 04:59 Tottenham vừa chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, nhưng đội bóng Bắc London đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng cho mùa giải mới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Spurs đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng 25/05/2026 04:00 Tottenham chính thức trụ hạng nhờ chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng đấu cuối trong khi đối thủ trực tiếp West Ham nhận vé rớt xuống Championship.

Cảm xúc vỡ òa trong ngày Arsenal nâng cúp Ngoại hạng Anh 25/05/2026 03:00 Rạng sáng 25/5, Arsenal khép lại mùa giải thành công bằng chức vô địch Anh thứ 14 trong lịch sử và thứ 4 trong kỷ nguyên Premier League.

Tiền vệ 34 triệu bảng đồng ý đến MU 24/05/2026 12:25 MU tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Kane lập hat-trick, Bayern vô địch Cúp Quốc gia Đức 24/05/2026 04:40 Harry Kane ghi ba bàn giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội mùa 2025/26.

Man Utd ký hợp đồng với HLV Carrick đến năm 2028 23/05/2026 17:02 CLB Man Utd xác nhận bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV dài hạn, sau giai đoạn hồi sinh ấn tượng ở nửa sau mùa giải 2025-2026.

Trung Quốc suýt gây sốc cho Nhật Bản ở chung kết U17 châu Á 2026 23/05/2026 06:22 Nhật Bản dẫn 3-0 trong hiệp một, nhưng suýt để Trung Quốc gỡ hòa ở chung kết U17 châu Á 2026 rạng sáng nay.

FIFA gây tranh cãi với kế hoạch World Cup 64 đội 23/05/2026 05:00 FIFA cân nhắc bước đi gây chấn động khi tiếp tục nghiên cứu khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội.

World Cup 2026: Người dân New York có cơ hội mua vé với giá 50 USD 22/05/2026 12:26 Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thành phố New York vừa thông báo tin vui cho những người hâm mộ muốn sở hữu một tấm vé xem World Cup 2026 với giá phải chăng ngay tại Mỹ.

Ronaldo lập cú đúp, giúp Al Nassr vô địch Saudi League 22/05/2026 05:35 Tiền đạo 41 tuổi Cristiano Ronaldo sút phạt hàng rào ghi bàn trong trận Al Nassr thắng đội khách Damac 4-1, để đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên sau 5 năm.

U17 Việt Nam cùng bảng với Bỉ tại World Cup 2026 21/05/2026 21:56 Sự chú ý đổ dồn về lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U17 2026, sự kiện diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

250 công nhân tham gia giải bóng đá nam - nữ Formosa Hà Tĩnh 21/05/2026 15:06 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức thành công giải bóng đá nam – nữ năm 2026 góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

FIFA không đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026 21/05/2026 10:11 Danh sách phân nhóm hạt giống dự VCK U17 World Cup 2026 trên trang chủ FIFA hôm 20/5 không có tên Việt Nam, dù đội đã vượt qua vòng loại.

Aston Villa vô địch Europa League 21/05/2026 06:17 Thắng Freiburg 3-0 ở trận chung kết Europa League, Aston Villa giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 20/05/2026 05:40 Lần đầu kể từ mùa giải bất bại 2003-2004, Arsenal mới lại vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi Man City hòa 1-1 trên sân của Bournemouth ở vòng 37.

Danh sách 1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển dự World Cup 2026 20/05/2026 05:00 Cập nhật danh sách 1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 20/7.

Xác định 39 đội tuyển giành vé tham dự World Cup U17 19/05/2026 11:23 U17 Tanzania đã trở thành đội bóng đầu tiên của Châu Phi góp mặt ở World Cup U17. Tính tới thời điểm này, 39/48 đội bóng tham dự giải đấu cấp độ thế giới đã được xác định.

Arsenal hơn Man City 5 điểm 19/05/2026 05:08 Rạng sáng 19/5, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 thuộc vòng 37 Premier League.

Công an Hà Nội vô địch V-League sớm 3 vòng 18/05/2026 05:02 Thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23, Công an Hà Nội đủ điểm để vô địch V-League 2025-2026 dù giải vẫn còn 3 vòng.

Thua Australia, U17 Việt Nam lỡ cơ hội lập kỳ tích 17/05/2026 04:16 Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam thua Australia 0-3 ở tứ kết giải châu Á 2026.

Trung Quốc vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm 16/05/2026 05:03 Trung Quốc ngược dòng thắng Arab Saudi 3-1 ở tứ kết, để lần đầu tiên vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra khi nào? 15/05/2026 12:28 Xuất sắc giành vị trí nhất bảng C, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải U17 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U17 Australia tại tứ kết.

Thấy gì khi U23, U17 Việt Nam liên tiếp nhất bảng giải châu Á? 15/05/2026 11:07 U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước UAE, xếp trên cả Hàn Quốc.

Man Utd bổ nhiệm chính thức Michael Carrick: Lời giải cho bài toán ổn định tại Old Trafford 14/05/2026 17:36 Giới thượng tầng Manchester United đạt đồng thuận bổ nhiệm Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng đưa đội bóng trở lại top 3 và giành vé dự Champions League.

U17 Việt Nam: 2 câu hỏi chờ thầy Roland giải ở trận tranh vé World Cup 13/05/2026 21:00 Bộ khung chính cố định qua nhiều trận đấu tạo nên hai quan điểm trái chiều xoay quanh U17 Việt Nam. Người hâm mộ cũng hy vọng chiến lược gia Brazil sẽ tạo đột biến về cách dùng người trong trận then chốt hướng tới tranh vé dự U17 World Cup 2026.

Bóng đá trẻ Thái Lan khủng hoảng toàn diện các cấp độ 13/05/2026 14:20 Từng được xem là nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á với tham vọng vươn tầm châu lục, Thái Lan giờ đây đang đối diện một thực tế đáng lo ngại.

2 CLB vào chơi trận cầu đắt nhất hành tinh 13/05/2026 06:43 Rạng sáng 13/5, Southampton đánh bại Middlesbrough 2-1 ở bán kết play-off lượt về, qua đó vào chung kết thăng hạng Premier League 2026/27 với tổng tỷ số 2-1.

Ngoại hạng Anh mùa này sẽ ra sao nếu bỏ VAR? 12/05/2026 07:28 Nếu công nghệ VAR không tồn tại, Arsenal vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn Man City một điểm trong bối cảnh đá nhiều hơn một trận ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup 11/05/2026 10:35 Sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Roland vẫn sáng cửa giành vé dự U17 World Cup.