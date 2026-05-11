Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Roland vẫn sáng cửa giành vé dự U17 World Cup.

Sau 2 lượt trận mới nhất tại bảng C, U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc và U17 UAE thua U17 Yemen 2-3. U17 Hàn Quốc vượt lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm (Việt Nam xếp trên nhờ thành tích đối đầu nhỉnh hơn). Trong khi đó, U17 UAE đứng cuối bảng sau 2 trận là bất ngờ lớn.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Roland thắng U17 UAE là chắc chắn có vé dự World Cup. Nếu U17 Việt Nam hòa U17 UAE, "Chiến binh sao vàng" cần một kịch bản phức tạp để hoàn thành mục tiêu.

Khi đó, trận hòa U17 UAE đưa U17 Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng bảng với 4 điểm. Thầy trò HLV Roland sẽ đi tiếp nếu U17 Yemen hòa (đứng trên nhờ thành tích đối đầu) hoặc thua U17 Hàn Quốc. Nếu U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, Yemen nắm lấy một suất đi tiếp. U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc cùng có 4 điểm. Chúng ta sẽ bị loại vì thua U17 Hàn Quốc thành tích đối đầu trực tiếp.

Với kịch bản cuối cùng là U17 Việt Nam thua U17 UAE, chúng ta bị chính đối thủ vượt lên ở bảng đấu và không còn cơ hội nào đi tiếp.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/kich-ban-de-u17-viet-nam-du-world-cup-post1842225.tpo

Tin liên quan

Tags:

#U17 Hàn Quốc #giành vé dự U17 World Cup #thầy trò HLV Roland #World Cup

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Forest quật ngã Aston Villa

Forest quật ngã Aston Villa

Rạng sáng 1/5, Aston Villa bất ngờ thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1 thuộc bán kết lượt đi Europa League.
Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.
Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!