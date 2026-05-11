U17 Việt Nam hụt hơi cuối trận, thua ngược trước U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C, giải U17 châu Á 2026, diễn ra tối 10/5. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland chơi kiên cường và có thời điểm tiến rất gần tấm vé dự FIFA U17 World Cup, nhưng sự sa sút ở những phút cuối khiến họ đánh mất lợi thế và không thể tạo nên bất ngờ.

U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước U17 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Ngay từ những phút đầu, U17 Việt Nam đã thể hiện sự tự tin đáng ngạc nhiên trước đối thủ được đánh giá cao hơn về đẳng cấp. Với lối chơi phòng ngự chủ động và sẵn sàng phản công tốc độ, các cầu thủ áo đỏ đã gây ra nhiều khó khăn cho U17 Hàn Quốc, đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ.

Thế trận trong hiệp một diễn ra khá cân bằng khi U17 Việt Nam thi đấu đầy kỷ luật và tự tin trước đối thủ mạnh. Đội bóng của HLV Roland duy trì cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Sau nhiều nỗ lực, U17 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số ở phút 32 khi Sỹ Bách tận dụng thành công pha phản công tốc độ để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ. Đội bóng xứ kim chi liên tục đẩy cao đội hình, dồn ép bằng những pha phối hợp tốc độ và các tình huống tấn công trung lộ. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Xuân Hòa.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 84, khi thể lực sa sút và áp lực lớn khiến U17 Việt Nam không còn duy trì được sự chắc chắn. Bàn gỡ hòa từ tình huống đá phạt của U17 Hàn Quốc đã mở ra một chuỗi biến cố. Chỉ 4 phút sau, sự mất tập trung nơi hàng thủ đã khiến U17 Việt Nam liên tiếp nhận thêm hai bàn thua.

Các cầu thủ U17 Hàn Quốc ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Trong khoảng thời gian bù giờ, U17 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để tâm lý xuống tinh thần của đối thủ để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với ba bàn thắng liên tiếp, qua đó khép lại chiến thắng 4-1.

Mặc dù thất bại, U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực khi đã chơi đầy tự tin trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định vẫn là điều mà thầy trò HLV Roland cần trau dồi thêm để có thể tạo nên bất ngờ trong tương lai.