Cú đúp đá phạt giúp Việt Nam lần đầu vào tứ kết U17 nữ châu Á

Trên sân bóng thuộc Trung tâm thể thao Thái Hồ Tô Châu ở Trung Quốc, Việt Nam chơi không tốt bằng Myanmar, khi chỉ kiểm soát bóng 44%, rồi tung ra 8 pha dứt điểm so với 20 đối thủ. Tuy nhiên, những khoảnh khắc xuất thần đã giúp đoàn quân HLV Masahiko Okiyama vượt khó.

Phút 18, từ khoảng 26m, Linh Chi sút phạt mu lai má chân phải đưa bóng đi liệng làm bó tay thủ môn Saung Pwint Phyu. Đến phút 55, từ chấm đá phạt chếch cánh trái gần vòng cấm, Ngọc Ánh cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc cao cột xa nhân đôi cách biệt.

Tiền vệ Linh Chi (số 9) mừng bàn mở tỷ số ở phút 18 trong trận thắng Myanmar 2-1 ở lượt cuối bảng A U17 nữ châu Á 2026, trên sân bóng thuộc Trung tâm thể thao Thái Hồ Tô Châu ở Trung Quốc ngày 7/5/2026. Ảnh: AFC

Đây lần lượt là bàn thắng thứ hai và ba từ đá phạt trực tiếp của Việt Nam tại giải. Trước đó, Thu Phương đá phạt gỡ 1-1 trong trận hòa Thái Lan 2-2 tại lượt ra quân.

Nỗ lực của Myanmar được đáp lại bằng bàn gỡ ở phút 66. Ở vòng cấm cánh trái, Shin Thant Phyu chuyền ngược vừa tầm cho Thaw Dar Hnin dứt điểm vào góc gần tung nóc lưới Việt Nam. Nhưng đó là tất cả những gì Myanmar làm được.

Phần còn lại của trận đấu chứng kiến Việt Nam phòng ngự kín kẽ để bảo toàn tỷ số. Ở ngoài sân, tiếng chỉ đạo từ phía Việt Nam diễn ra liên tục và át cả phía Myanmar, để rồi khi còi hết trận vang lên, các cầu thủ lao vào ôm nhau và chia sẻ chiến thắng đầu tiên của đội trong lịch sử vòng chung kết U17 nữ châu Á.

Ở trận cùng giờ, Trung Quốc thắng đậm Thái Lan 6-0. Chủ nhà kết thúc vòng bảng với ngôi đầu sau ba trận toàn thắng, ghi 15 bàn và không thủng lưới. Việt Nam xếp nhì với 4 điểm, bằng Thái Lan nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (-2 so với -5), sau khi tỷ số đối đầu là 1-1.

Kết quả này giúp cả ba đội cùng vào tứ kết, trong đó Thái Lan mang tư cách một trong hai đội thứ ba thành tích tốt nhất. Điều này là do Philippines và Đài Loan ở bảng C chỉ có thể giành tối đa 3 điểm, còn Lebanon ở bảng B là 4 điểm. Lượt cuối hai bảng này sẽ diễn ra vào ngày mai 8/5.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vượt qua vòng bảng U17 nữ châu Á, sau hai lần dự vòng chung kết. Tại kỳ giải 2019, đội toàn thua ba trận.

Trong khi đó, Trung Quốc tham dự cả 10 vòng chung kết, và chỉ dừng bước ở vòng bảng năm 2009. Chín kỳ còn lại đội đều kết thúc trong top 4. Thái Lan cũng có lần thứ 4 qua vòng bảng, nhưng là lần đầu tiên sau ba kỳ giải.

Tại tứ kết, Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B – nhiều khả năng là Nhật Bản hoặc Australia. Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng C, là Triều Tiên hoặc Hàn Quốc. Trung Quốc dễ thở khi chỉ gặp một đội thứ ba thành tích tốt nhất, và khả năng cao là Lebanon.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 1/5 đến 17/5. 12 đội tuyển chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đây cũng là vòng loại cho FIFA U17 World Cup nữ 2026, với bốn suất cho các đội vào bán kết.