Ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Hợp đồng giữa HLV Hoàng Văn Phúc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) có thời hạn đến hết SEA Games 34, tức tháng 9/2027. Trong năm 2026, đội tuyển sẽ chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản tháng 9/2026.

Lễ ra mắt tân HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng mai tại trụ sở VFF.

Ông Hoàng Văn Phúc (thứ hai từ phải sang) khi đang làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung tại đội tuyển nữ Việt Nam, ở đợt tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2026 vào tháng 2/2026. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua 10 năm thành công dưới thời ông Mai Đức Chung, với lần đầu dự World Cup 2023, vô địch Đông Nam Á 2019 và giành 4 HC vàng SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023. Đôi bên nhiều lần chia tay, rồi lại tái hợp. Giải đấu cuối cùng của ông Chung là Asian Cup 2026, khi đội tuyển dừng bước tại vòng bảng.

HLV Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1964, từng thi đấu cho Thể Công, Quân khu 3, Đường sắt Việt Nam với vị trí trung vệ. Ông giải nghệ vào năm 1996 để bước vào sự nghiệp huấn luyện và hiện tại đã có bằng Pro của LĐBĐ châu Á (AFC).

Ở cấp CLB, ông từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam, Sài Gòn FC – các đội bóng đều đã giải thể. Đỉnh cao là chức vô địch V-League 2017 cùng Quảng Nam.

Ông Phúc cũng bén duyên với các đội tuyển quốc gia từ năm 2008, với chức vô địch U16 Đông Nam Á cùng năm. Sau đó, ông dẫn dắt đội tuyển dự vòng chung kết U19 châu Á 2012. Đến tháng 5/2013, HLV ký hợp đồng 2 năm với VFF để dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2013 ở Myanmar dẫn đến ông quyết định từ chức.

Từ năm 2021, ông Phúc về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội làm việc, rồi có giai đoạn làm Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền Hà Nội FC. Từ năm 2024, ông Phúc lên tuyển nữ làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung, như một tín hiệu bắt đầu cho sự chuyển giao.

Ông Hoàng Văn Phúc là người thứ 11 dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, gồm cả HLV tạm quyền. Các nhà cầm quân nội là Trần Thanh Ngữ, Nguyễn Kim Thành, Mai Đức Chung, Trần Ngọc Thái Tuấn, Ngô Lê Bằng, Vũ Bá Đông. Các HLV ngoại có Rainer Willfeld (Đức), Steve Darby (Anh), Trần Vân Phát (Trung Quốc) và Takashi Norimatsu (Nhật Bản).

VFF từng nhắm đến những HLV ngoại chất lượng từ Nhật Bản. Nhưng tài chính được coi là rào cản lớn nhất.