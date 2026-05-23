Trung Quốc suýt gây sốc cho Nhật Bản ở chung kết U17 châu Á 2026

Lần gần nhất Trung Quốc thắng Nhật Bản ở vòng chung kết U17 châu Á đã từ năm 1988, với tỷ số 2-0 tại vòng bảng. Sau đó, đội thua liền ba trận, trong đó có thất bại 1-2 vòng bảng năm nay.

Cuộc tái ngộ tại chung kết diễn ra sau khi Trung Quốc lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng bằng trận thắng Qatar 2-0 ở lượt cuối. Đến tứ kết, đội loại chủ nhà Arab Saudi bằng chiến thắng 3-1 rồi hạ tiếp Australia 2-0 ở bán kết. Trong khi đó, Nhật Bản thắng dễ Tajikistan 5-0 ở tứ kết, nhưng vất vả vượt qua đương kim vô địch Uzbekistan tại bán kết sau loạt luân lưu.

Tiền vệ Nhật Bản Maki Kitahara (số 10) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận thắng Trung Quốc 3-2 ở chung kết U17 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Arab Saudi ngày 23/5/2026. Ảnh: AFC

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Trung Quốc gặp Nhật Bản ở chung kết giải trẻ châu Á trong năm 2026. Lần trước là ký ức buồn với thất bại 0-4 ở U23 châu Á cũng trên đất Arab Saudi.

Cơn ác mộng một lần nữa ập đến với các cầu thủ trẻ Trung Quốc trong hiệp một trên sân King Abdullah Sports City rạng sáng nay. Đội không thể lên bóng và phải thu mình chống đỡ sức ép nghẹt thở từ đối phương. Đoàn quân của HLV Bin Ukishima không tung ra được pha dứt điểm nào, đồng thời nhận về ba bàn thua trong 15 phút cuối hiệp.

Phút 31, Takeshi Wada chuyền bóng đến trước vòng cấm, để Tafuku Satomi xoay lưng dắt bóng vào vòng cấm trước khi sút chéo góc mở tỷ số. Đến phút 42, Trung Quốc mất bóng ở sân nhà để Wada bấm bóng nhanh vào vòng cấm. Kakeru Saito ập vào không chạm, nhưng bóng vẫn đập đất nảy qua tầm kiểm soát của thủ thành Qin Ziniu giúp Saito đệm vào khung thành trống ghi bàn. Năm phút sau, Maki Kitahara sút chân trái sát vòng cấm đưa bóng đi thấp găm vào góc phải nâng tỷ số lên 3-0.

Sau khi trọng tài Sultan Hammadi thổi còi hết hiệp, các cầu thủ Trung Quốc cúi đầu đi vào phòng thay đồ. Ở phía đối diện, nhóm cầu thủ dự bị Nhật Bản ùa vào sân với gương mặt hân hoan, rồi đập tay từng người trong nhóm đá chính trước khi bắt đầu khởi động. Tinh thần và thế trận áp đảo mà Nhật Bản tạo ra tưởng chừng khiến Trung Quốc sẽ còn thua thêm bàn trong hiệp hai, nhưng mọi thứ bất ngờ đảo chiều.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Ukishima thay liền ba vị trí, khi Zhao Songyuan, Xu Zhengpeng, Liu Zhicheng thay Kuang Zhaolei, Pan Chaowei và Jin Yucheng. Ba phút sau, Trung Quốc gỡ bàn ở cú dứt điểm đầu tiên trong trận từ một pha phản công bên cánh phải. Shuai Weiheo dốc bóng tốc độ rồi chuyền đến trước vòng 16m50. Wan Xiang đỡ bóng loại một hậu vệ để vào vòng cấm địa, rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Kosei Oshita.

Tiền đạo Trung Quốc Wan Xiang (áo đỏ) mừng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước Nhật Bản ở phút 48. Ảnh: AFC

Bàn thắng giúp trận đấu thêm phần sôi động, đặc biệt trên khán đài khi nhóm khán giả Trung Quốc được tiếp thêm niềm tin. Dưới sân, các cầu thủ nỗ lực lên bóng nhưng cũng phải đến phút 79 mới có thành quả, khi Anthony Motosuna phạm lỗi cao chân với Zhao Songyuan trong vòng cấm dẫn đến phạt đền. Chính Songyuan đặt lòng vào góc thấp phải gỡ bàn thứ hai.

Những phút còn lại chứng kiến Trung Quốc dồn ép bằng bóng bổng. Thủ môn Qin Ziniu cũng lên tham gia tấn công từ những phút bù, để rồi chứng kiến cú đánh đầu uy lực của Songyuan bị khước từ bởi phản xạ xuất thần của Oshita. Không có cuộc lật đổ nào diễn ra, nhưng nỗ lực của các cầu thủ Trung Quốc đã nhận về những tràng pháo tay từ khán đài và khiến nhiều cổ động viên nhà bật khóc. Đến lễ trao giải, họ vẫn xếp thành hai hàng và vỗ tay mừng nhà vô địch Nhật Bản tiến lên bục vinh quang.

Đây là thất bại đầu tiên của Trung Quốc tại chung kết U17 châu Á, sau khi đăng quang năm 1992 và 2004. Trong khi đó, Nhật Bản có lần thứ 5 lên ngôi, và là lần thứ ba trong bốn kỳ giải gần nhất, sau các năm 1994, 2006, 2018, 2023. Khoảng cách với nhóm xếp sau, gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Arab Saudi, Uzbekistan, Trung Quốc và Oman, là ba danh hiệu.

Nhật Bản cũng thống trị các danh hiệu cá nhân kỳ giải này. Thủ môn hay nhất thuộc về Kosei Oshita, còn Maki Kitahara ẵm danh hiệu cầu thủ hay nhất và vua phá lưới (6 bàn).

Đội hình xuất phát:

Trung Quốc: Qin Ziniu, Jin Yucheng, Nan Zixun, Li Junpeng, Zhang Xuyao, Zhou Yunuo, He Sifan, Kuang Zhaolei, Wan Xiang, Shuai Weihao, Pan Chaowei

Nhật Bản: Kosei Oshita, Anthony Motosuna, Yuzo Takeuchi, Koki Kurahashi, Sora Iwatsuchi, Kaiji Chonan, Takeshi Wada, Maki Kitahara, Kakeru Saito, Tafuku Satomi, Kazato Kimura.

