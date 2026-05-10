HLV Kim Sang-sik tự tin dù đối đầu Hàn Quốc, UAE

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Việt Nam, thuộc nhóm 3, nằm cùng bảng E với Hàn Quốc (nhóm 1), UAE (nhóm 2). Đối thủ thuộc nhóm 4 sẽ được xác định sau khi Lebanon đấu Yemen ở lượt cuối bảng B vòng loại cuối vào ngày 4/6.

"Nếu chuẩn bị tốt, tôi tin Việt Nam có thể đạt kết quả tốt trước ba đối thủ mạnh", HLV Kim Sang-sik nói sau khi tham dự buổi lễ ở Arab Saudi tối 9/5. "Sẽ không dễ dàng, đặc biệt là Hàn Quốc, nhưng tôi tin đội tuyển có thể tiến xa nếu chuẩn bị đội hình, tâm lý và tinh thần đồng đội tốt".

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (số 15) trong trận giao hữu Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 trên sân Suwon World Cup ở Hàn Quốc ngày 17/10/2023. Ảnh: Nghĩa Hưng

Hàn Quốc đang đứng thứ 25 FIFA, hơn Việt Nam 74 bậc. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía Hàn Quốc, với 6 thắng và một thua. Ở lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam, dưới thời HLV người Pháp Philippe Troussier, thua 0-6 trong trận giao hữu tại Hàn Quốc. Chiến thắng duy nhất của đội tuyển trước ông lớn này thuộc vòng loại Asian Cup 2004 vào năm 2003, với bàn thắng của Phạm Văn Quyến.

Việc HLV Kim Sang-sik hay HLV thủ môn Lee Woon-jae tái ngộ đội tuyển quê hương ở giải đấu lớn nhất châu Á giúp trận đấu thêm phần đặc biệt. Việt Nam cũng từng đấu Hàn Quốc dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng là đội Olympic, với thất bại 1-3 tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2018.

Trong khi đó, UAE - đứng thứ 68 FIFA - cũng là đối thủ khó chơi. Ở ba kỳ Asian Cup gần nhất, họ đứng thứ ba năm 2015 và 2019, rồi dừng bước tại vòng 1/8 năm 2023.

Thành tích đối đầu của Việt Nam với UAE, là thắng hai, hòa một và thua 5. Hai chiến thắng là ở vòng bảng Asian Cup 2007 (2-0) và lượt đi vòng loại hai World Cup 2022 – khu vực châu Á (1-0) vào năm 2019. Sau đó, Việt Nam thua 2-3 ở lượt về năm 2021.

"Hàn Quốc có bề dày lịch sử, còn Việt Nam luôn biết tạo bất ngờ. Không có bảng dễ hay khó vì Asian Cup quy tụ những đội mạnh nhất châu Á", HLV Cosmin Olaroiu của UAE cho biết. "Bạn phải biết vượt qua chính mình để tiến xa hơn ở sân chơi cạnh tranh cao. Đây là thử thách đòi hỏi nhiều hy sinh và nỗ lực. Toàn đội phải biết kiểm soát cảm xúc và sức mạnh tinh thần để đạt được ước mơ, tính từ hôm nay".

HLV người Romania dẫn dắt UAE từ tháng 4/2025, thay Paulo Bento. Ông cùng đội tuyển vào đến vòng loại năm World Cup 2026 – khu vực châu Á, nhưng thua Iraq nên lỡ suất dự play-off liên lục địa. Tuy nhiên, sức mạnh của UAE đã được cải thiện đáng kể sau khi bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Brazil – một chính sách quan trọng để gia tăng sức mạnh đội tuyển của LĐBĐ UAE, được áp dụng từ năm 2019.

Việt Nam sẽ gặp UAE ở trận ra quân vào ngày 10/1/2027. Năm ngày sau, Việt Nam đấu Hàn Quốc, trước khi đá trận cuối vòng bảng vào ngày 20/1.

Asian Cup 2027, diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2, tại 8 sân đấu ở ba thành phố của Arab Saudi là Riyadh, Jeddah và Khobar. Giải gồm 24 đội, được chia làm sáu bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng bốn đội thứ ba thành tích tốt nhất, sẽ vào vòng 1/8.