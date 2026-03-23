Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Xác định 21 đội bóng giành quyền tham dự Asian Cup 2027

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tuyển Việt Nam là đội bóng mới nhất giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Loạt trận cuối cùng vòng loại giải đấu này vào ngày 31/3 sẽ xác định 3 đội còn lại. Thái Lan và Philippines có cơ hội ghi danh.

Với việc được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thắng trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng thứ 21 góp mặt ở giải Asian Cup 2027. Trước đó 16 đội bóng nghiễm nhiên có vé (lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026) là Qatar, Kuwait, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Oman, Kyrgyzstan, Iran, Uzbekistan, Iraq, Indonesia, Jordan, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Australia và Palestine.

21 đội bóng đã giành quyền tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Seasia).

Những đội bóng đã sớm giành vé dự cúp châu Á thông qua vòng loại là Singapore (bảng C), Syria (bảng E) và tuyển Việt Nam (bảng F).

Ba tấm vé cuối cùng tham dự Asian Cup 2027 được xác định thông qua loạt trận cuối cùng vòng loại diễn ra vào ngày 31/3. Ở bảng A, hai đội Tajikistan và Philippines cùng có 13 điểm trước lượt trận cuối cùng.

Hiện tại, Tajikistan xếp trên Philippines nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 vs +10). Điều đó có nghĩa rằng, Philippines buộc phải giành chiến thắng trên sân Taijkistan ở lượt trận cuối cùng mới giành vé đi tiếp. Trong trận lượt đi trên sân nhà, Philippines đã hòa đối thủ này với tỷ số 2-2.

Tuyển Việt Nam là đội bóng thứ 21 giành quyền tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Hướng Dương).

Ở bảng D, Thái Lan có chung tình cảnh với Philippines. Họ đang có cùng 12 điểm như Turkmenistan trước lượt cuối và thua về hiệu số đối đầu. “Voi chiến” chỉ có một con đường là giành chiến thắng trên sân nhà trước Turkmenistan vào ngày 31/3 mới có vé tham dự cúp châu Á.

Trong khi đó, ở bảng B, Lebanon đang hơn Yemen hai điểm trước lượt trận cuối. Vì vậy, Lebanon chỉ cần hòa đối thủ này trên sân nhà là sẽ hoàn thành mục tiêu.

Theo kế hoạch, AFC sẽ tiến hành bốc thăm vào ngày 11/4 tại Riyadh (Saudi Arabia). Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Saudi Arabia.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/the-thao/xac-dinh-21-doi-bong-gianh-quyen-tham-du-asian-cup-2027-20260323141026869.htm

Tin liên quan

Tags:

#Asian Cup 2027 #đội tuyển Việt Nam #bóng đá châu Á #vòng loại Asian Cup #giải đấu châu Á #liên đoàn bóng đá châu Á #vé dự Asian Cup #Việt Nam tham dự Asian Cup 2027

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.