Ronaldo tạo cột mốc lịch sử

Trên sân khách, Al Nassr cần chiến thắng để duy trì khoảng cách với Al Hilal trong cuộc đua vô địch. Cú hat-trick của Joao Felix và pha lập công của Ronaldo giúp thầy trò HLV Jorge Jesus giành 3 điểm.

Với cá nhân CR7, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 100 bàn trở lên ở 4 giải vô địch quốc gia khác nhau (Anh, Tây Ban Nha, Italy và Saudi Arabia).

Al Nassr tạm nới rộng khoảng cách với Al Hilal lên thành 5 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Ngày 13/5, hai CLB sẽ có màn đối đầu trực tiếp. Để có thể lên ngôi, Al Nassr không được phép thất bại.

Ronaldo cùng đồng đội giành 3 điểm ở derby Riyadh.

Chỉ 10 phút sau khi bóng lăn, Felix tỏa sáng với 2 bàn thắng. Phút thứ 3, cựu cầu thủ Chelsea tận dụng tình huống lộn xộn để ngả người dứt điểm từ cự ly gần. 7 phút sau, Felix lại lên tiếng với pha đánh đầu hiểm hóc ở góc hẹp, khiến thủ môn đứng chôn chân.

Dù chủ nhà có bàn rút ngắn tỷ số sau sai sót nơi hàng thủ Al Nassr, Ronaldo kịp lên tiếng ở phút 75. Siêu sao sinh năm 1985 chạy chỗ thông minh để đón đường chuyền từ đáy biên của đồng đội, trước khi tạo điểm cắt khiến thủ môn không thể phán đoán.

Đây là bàn thắng thứ 26 chỉ sau 28 lần ra sân của Ronaldo tại SPL mùa này. Cựu sao Real Madrid còn 29 pha lập công nữa là cán mốc 1.000.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Al Shabab có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 80. Phút 90+8, Al Nassr được hưởng phạt đền. Ronaldo rời sân nên Felix nhận nhiệm vụ. Chân sút sinh năm 1999 không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú hat-trick.