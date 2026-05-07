PSG gặp Arsenal ở chung kết Champions League.

Bàn thắng

Bayern: Kane (90'+4)

PSG: Dembele (3')

Sau màn rượt đuổi điên rồ ở lượt đi tại Paris với chiến thắng 5-4 dành cho PSG, trận tái đấu tại Allianz Arena diễn ra chặt chẽ hơn song vẫn đầy căng thẳng và hấp dẫn.

Đội khách sớm tạo lợi thế khi Ousmane Dembele ghi bàn ngay phút thứ 3, giúp PSG nâng tổng tỷ số lên thành 6-4. Bàn thắng sớm ấy khiến nhiều người kỳ vọng vào thêm một màn đôi công bùng nổ khác, song Bayern lại không thể tái hiện sức tấn công mãnh liệt như ở trận lượt đi.

Dù kiểm soát bóng nhiều và liên tục gây áp lực, đại diện nước Đức thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Ngược lại, PSG mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Kane tỏa sáng nhưng không thể cứu Bayern.

Thực tế, thủ thành Manuel Neuer đã phải liên tục cứu thua để níu giữ hy vọng cho Bayern. Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của người gác đền kỳ cựu này, trận đấu có thể đã khép lại sớm hơn rất nhiều.

Phải tới phút 90+4, tiền đạo ngôi sao Harry Kane mới ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng mong manh cho Bayern. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để đội bóng của Vincent Kompany tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chung cuộc, PSG bảo toàn thành quả để lần thứ ba trong 7 năm góp mặt ở chung kết Champions League. Đối thủ của họ tại Budapest vào ngày 30/5 sẽ là Arsenal của HLV Mikel Arteta.

Dưới thời Luis Enrique, PSG tiếp tục cho thấy sự trưởng thành đáng kể về bản lĩnh lẫn tính tập thể. Không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân như trước, nhà đương kim vô địch châu Âu giờ là một tập thể giàu tốc độ, tổ chức và cực kỳ khó bị đánh bại trong các trận cầu lớn.

Đội hình ra sân

Bayern: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.