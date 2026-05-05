Man City sảy chân trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Hòa 3-3 trên sân Everton ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Man City trao quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch cho Arsenal.

Man City tránh được thất bại tai hại bằng cú cứa lòng ở phút bù cuối cùng của Jeremy Doku, nhưng hai điểm bị đánh rơi tại sân Hill Dickinson tối 4/5 khiến thầy trò Pep Guardiola kém Arsenal năm điểm. Dù đá ít hơn một trận, khoảng cách hiện tại đồng nghĩa họ không còn quyền tự quyết, mà để Arsenal nắm lợi thế lớn trên đường tiến đến chức vô địch quốc nội đầu tiên sau 22 năm.

Trong những mất mát, Doku chính là sự cứu rỗi của Man City. Anh mở tỷ số bằng siêu phẩm cứa lòng chân trái cuối hiệp một và cũng khép lại trận đấu theo cách tương tự ở phút 97 bằng chân phải. Một điểm mà cầu thủ chạy cánh 23 tuổi giật lại vẫn có thể quý giá, nếu Arsenal bị một trong ba đội West Ham, Burnley hay Crystal Palace cầm hòa ở ba vòng cuối. Khi đó, nếu toàn thắng bốn trận còn lại, Man City sẽ bằng điểm và so hiệu số với thầy trò Mikel Arteta.

Doku (số 11, xám) cứa lòng gỡ hòa 3-3 ở trận gặp Everton tại vòng 35 Ngoại hạng Anh, trên sân Hill Dickinson, Liverpool, Anh hôm 4/5. Ảnh: Reuters
Chơi trận hay bậc nhất kể từ khi gia nhập Man City, Doku được Sofascore chấm 9,8 điểm. Chính nhờ bàn mở tỷ số của anh, các đồng đội dễ chơi hơn trong hiệp hai, làm chủ thế trận trước khi thảm họa bắt đầu giáng xuống ở phút 68 sau sai lầm của Marc Guehi.

Trung vệ mới chuyển đến từ Crystal Palace ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông chuyền về quá nhẹ trong cấm địa, tạo điều kiện cho cầu thủ vào thay người Thierno Barry băng xuống sút tung lưới Gianluigi Donnarumma. Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được công nhận, do tình huống xử lý lỗi của Guehi được tính như một pha bóng mới.

Trong khi đội khách chưa hết choáng váng, Everton ghi liền ba bàn để vươn lên dẫn 3-1 nhờ cú đúp của Barry cùng pha lập công của Jake O'Brien chỉ trong vỏn vẹn 13 phút.

Các bàn nâng tỷ số của Everton đến trong trạng thái hưng phấn, khi chủ nhà liên tục dồn ép Man City và tận dụng triệt để các tình huống cố định. 8 phút sau khi O'Brien đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc của James Garner để nâng tỷ số lên 2-1, Barry tưởng như chấm dứt hy vọng có điểm của Man City với pha đệm bóng vào lưới trống sau một pha phản công sắc lẹm.

Cầu thủ Man City thất vọng sau những bàn thua ở trận gặp Everton tại vòng 35 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Liverpool, Anh hôm 4/5. Ảnh: Reuters
Nhiều CĐV Man City thậm chí đã đứng dậy ra về sau bàn thua này, nhưng lập tức quay lại khán đài khi Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 2-3 chỉ sau đó ít giây, từ pha phối hợp sau tình huống giao bóng. Nhận đường chọc khe xuyên tuyến của Mateo Kovacic, tiền đạo Na Uy bình tĩnh bấm bóng qua đầu Jordan Pickford.

Man City dồn toàn bộ đội hình lên trong những phút cuối, nhưng không thể tạo ra pha phối hợp sắc nét nào trước lối đá rát của Everton, đội chơi quyết tâm dù đứng giữa bảng điểm và gần như hết hy vọng giành vé dự cúp châu Âu.

Trong thế gần như tuyệt vọng, bản lĩnh của Man City một lần nữa được thể hiện ở phút bù thứ bảy - phút được trọng tài cộng thêm do Everton thay người. Donnarumma lần thứ hai bỏ khung thành để tham gia tấn công trong tình huống phạt góc, thu hút sự chú ý của hàng thủ Everton. Bernardo Silva bất ngờ tạt mạnh về rìa cấm địa ở góc xa cho Guehi và Doku xử lý. Sau khi Guehi hãm bóng, Doku ngoặt sở trường rồi vẽ nên một đường cong hiểm hóc vào góc cao, ấn định kết quả hòa 3-3.

Ba HLV Guardiola, David Moyes và Arteta đều có lý do để tiếc nuối với tỷ số kể trên, nhưng chiến lược gia của Arsenal có lẽ sẽ sớm vượt qua cảm giác đó nhanh nhất. Với Moyes, ông cho rằng việc trọng tài cộng thêm một phút bù do sự thay người của Harrison Armstrong cho Tim Iroegbunam là không cần thiết vì Iroegbunam đã rời sân vì chấn thương.

HLV Guardiola giơ nắm đấm mừng bàn gỡ hòa, rồi vui vẻ bắt tay các thành viên hai đội. Một điểm không thể khiến ông hài lòng, nhưng trong bối cảnh Man City bị dẫn 1-3 đến phút 82, có điểm vẫn hơn không. Để nuôi hy vọng trong phần còn lại mùa giải, Man City không được phép mất điểm trong ba trận sân nhà với Brentford, Crystal Palace và Aston Villa, cũng như chuyến làm khách khó khăn trên sân Bournemouth ở vòng 37.

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.
Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.