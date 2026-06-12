Mexico đánh bại Nam Phi trong trận cầu 3 thẻ đỏ ngày khai mạc World Cup

Bàn thắng Mexico vs Nam Phi: Mexico: Quinones (9'), Jimenez (67')

Thẻ đỏ Mexico vs Nam Phi: Nam Phi: Sithole (49'), Zwane (84'), Montes (90'+2); Mexico: Montes (90'+2)

Ngay từ những phút đầu tiên, Mexico đã tạo ra sức ép lớn nhờ lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả trên sân Azteca. Phút thứ 9, hàng thủ Nam Phi mắc sai lầm trong khâu triển khai bóng từ sân nhà. Quinones chớp thời cơ rất nhanh, tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Ronwen Williams, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 và là một trong những pha lập công sớm nhất trong lịch sử các trận khai mạc World Cup.

Bàn thắng này giúp Quinones gia nhập danh sách những cầu thủ từng ghi bàn mở màn tại các kỳ World Cup, bên cạnh những tên tuổi huyền thoại như Pele, Jurgen Klinsmann hay Philipp Lahm. Tiền đạo đang khoác áo Al-Qadsiah tiếp tục chứng minh phong độ ghi bàn ấn tượng sau mùa giải bùng nổ tại Saudi Pro League.

Sau bàn thua, Nam Phi nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Mexico. Đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Trước khi hiệp một khép lại, Quinones suýt hoàn tất cú đúp khi cú dứt điểm của anh đưa bóng dội cột dọc.

Bước sang hiệp hai, Mexico tiếp tục duy trì sức ép. Phút 67, tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, gần như chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đại diện châu Phi. Đây là bàn thắng thứ 46 của Jimenez cho đội tuyển Mexico, giúp anh cân bằng thành tích ghi bàn quốc tế của huyền thoại Jared Borgetti.

Trận đấu cũng diễn ra khá nóng với tổng cộng ba thẻ đỏ được rút ra. Nam Phi phải thi đấu với chỉ 9 người sau khi Sphephelo Sithole và Themba Zwane lần lượt bị truất quyền thi đấu. Phía Mexico cũng mất trung vệ Cesar Montes ở những phút bù giờ cuối trận.

Chiến thắng 2-0 giúp Mexico có khởi đầu hoàn hảo tại bảng A và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Trong khi đó, Nam Phi sẽ phải nhanh chóng đứng dậy nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội hình thi đấu Mexico vs Nam Phi

Mexico: Rangel, Reyes, Vasquez, Montes, Gallardo, Gutierrez (Chavez 66'), Lira (Alvarez 76'), Fandalgo (Mora 66'), Alvarado, Quinones (Vega 79'), Jimenez (Gonzalez 76')

Nam Phi: Williams, Modiba (Appollis 77'), Mbokazi, Okon, Sibisi, Mudau, Mokoena, Sithole, Adams (Zwane 61'), Rayners (Makgopa 77'), Foster (Mbatha 56')