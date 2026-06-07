Chuyên gia Indonesia: Gặp U19 Việt Nam là trận đấu một mất một còn

Chuyên gia Gusnul Yakin của bóng đá Indonesia cho rằng đội U19 của họ phải thắng U19 Việt Nam để chiếm lấy ngôi đầu. Còn không, cạnh tranh suất nhì bảng là điều quá rủi ro cho U19 Indonesia.
"Trận đấu cuối cùng với U19 Việt Nam mang tính chất một mất một còn. Các cầu thủ chúng ta nhất định phải hướng đến chiến thắng chứ không phải chỉ hy vọng đứng nhì bảng. Hiệu số bàn thắng/bại của U19 Indonesia vẫn thấp so với U19 Malaysia và U19 Thái Lan. Chưa kể cục diện phức tạp ở bảng C", ông Gusnul Yakin phát biểu.
"U19 Việt Nam là thử thách thật sự cho U19 Indonesia. Chúng ta đã chơi tốt dần tại giải đấu nhưng đừng quên đối thủ lần này là U19 Việt Nam chứ không phải U19 Myanmar hay U19 Timor Leste. HLV Nova Arianto phải chuẩn bị chiến lược đúng vì cách pressing của U19 Việt Nam chặt chẽ hơn nhiều so với 2 đối thủ trước", ông Yakin nhận định thêm.
"Bóng đá Việt Nam đã trội hơn Indonesia. Điều đó giúp các cầu thủ U19 Việt Nam cảm thấy họ vượt trội U19 Việt Nam. U19 Indonesia rất cần Matthew Baker lúc này sau khi cậu ấy hoàn thành nghĩa vụ đội tuyển. Các cầu thủ cần được thúc đẩy tinh thần", chuyên gia Yakin kết luận.
Theo Bola.com, U19 Indonesia sẽ có sự phục vụ của tuyển thủ Baker từ ngày 9/6. Cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Indonesia (17 tuổi) chỉ có thể hội quân cùng đội U19 sau trận giao hữu tiếp theo của đội tuyển. Do đó, Baker không kịp ra sân để cùng U19 Indonesia đại chiến U19 Việt Nam.
Tại bảng A, U19 Việt Nam nắm quyền tự định đoạt số phận trước lượt đấu cuối. Cụ thể, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi đang đứng đầu bảng với 6 điểm và hiệu số bàn thắng/bại +8. Bám sát phía sau là U19 Indonesia, đội cũng sở hữu 6 điểm nhưng xếp thứ hai do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+6).
Hướng đến trận quyết định gặp chủ nhà U19 Indonesia, U19 Việt Nam có 2 cơ hội để bảo vệ vị trí dẫn đầu. "Chiến binh sao vàng" chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp với ngôi vị nhất bảng A.
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