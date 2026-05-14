U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự World Cup

U17 Việt Nam thắng 3-2 U17 UAE và chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Thậm chí U17 Việt Nam còn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất khi mà U17 Hàn Quốc hòa 0-0 U17 Yemen ở trận đấu cùng giờ.
U17 Việt Nam bước vào trận cuối vòng bảng gặp U17 UAE với mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết tấm vé dự U17 World Cup. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Cristiano Roland khởi đầu không thuận lợi khi thủng lưới ngay phút đầu tiên. Sultan Nasir Al Mheiri tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số cho U17 UAE ở giây thứ 18. Sau bàn thua sớm, U17 Việt Nam không hề đánh mất tinh thần mà nỗ lực thi đấu, đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.
Các học trò của HLV Roland sau đó chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối phương. Phút 41, Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng đi xuyên qua hàng rào để quân bình tỷ số 1-1 trước khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động. Phút 48, sau tình huống chuyền trả ngược của Đại Nhân, Văn Dương băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, U17 UAE nhanh chóng đáp trả ở phút 56 khi Adam Mahrous xử lý kỹ thuật rồi cứa lòng hiểm hóc gỡ hòa 2-2.
Trong thế trận căng thẳng, U17 Việt Nam vẫn duy trì sức ép và chơi lấn lướt hơn. Phút 68, Mạnh Cường bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho U17 Việt Nam. Những phút cuối, U17 UAE tấn công mạnh mẽ nhưng thủ môn Xuân Hòa liên tiếp cứu thua giúp U17 Việt Nam bảo toàn kết quả.
Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 3-2, khép lại vòng bảng bằng ngôi nhất bảng C với 6 điểm và giành quyền tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc hòa 0-0 U17 Yemen. Đội bóng xứ Kim chi xếp nhì bảng C với 5 điểm và cũng giành tấm vé dự U17 World Cup 2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích giá vé World Cup 2026 quá cao, cho rằng mức giá hiện nay có nguy cơ khiến nhiều người hâm mộ bình dân không thể tiếp cận giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
Real Madrid tiếp tục níu giữ hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, qua đó buộc Barca phải tạm hoãn màn đăng quang. Đáng chú ý, Vinicius ghi cả 2 bàn trong trận đấu này.
Rời gia đình từ năm 12 tuổi ra Hà Nội theo đuổi võ thuật, Nguyễn Trần Bảo Trâm (SN 2012, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã vượt qua nhiều thử thách để giành 1 HCV, 1 HCB tại Giải Kickboxing Cúp thế giới năm 2026.
Tình huống va chạm giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland trong trận đại chiến giữa Man City vs Arsenal đã được xác định là một quyết định sai lầm của trọng tài, theo kết luận từ hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League.