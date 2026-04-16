Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Crystal Palace chạm một tay vào bán kết Conference League sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina nhờ màn tỏa sáng của Mateta, Mitchell và nhạc trưởng Daichi Kamada.
Mười năm sau kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở Premier League, Leicester City giờ đối mặt với kịch bản rớt hạng khỏi Championship.
Khảo sát mới cho thấy người hâm mộ quốc tế đang cân nhắc kỹ trước khi đến Mỹ theo dõi World Cup 2026 vì lo ngại an toàn, thủ tục nhập cảnh và giá vé tăng cao.
Rạng sáng 9/4, PSG đánh bại Liverpool 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân Parc des Princes.
Rạng sáng 8/4, Kai Havertz ghi bàn muộn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Sporting 1-0 ở tứ kết lượt đi Champions League.
Bayern Munich là một trong những cuộc đại chiến được chờ đợi nhất ở tứ kết Champions League tuần này.
Theo nhiều nguồn tin uy tín, HLV Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup 2026.
Phát biểu của Wayne Rooney dần trở thành hiện thực khi Arsenal liên tiếp sụp đổ ở giai đoạn quyết định.
Arsenal thủng lưới ở phút 85 và thua CLB hạng dưới Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA.
Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia có thể mở ra bước ngoặt mới cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang tìm thấy lối đi mới cho “Những chiến binh sao vàng” nhờ vũ khí lợi hại.
Bị loại khỏi World Cup sau thất bại trước Bosnia, tuyển Italy vẫn tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Nguy cơ xuống hạng của Tottenham không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là bài toán tài chính khổng lồ có thể gây chấn động bóng đá Anh.
Theo công bố mới nhất của FIFA, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.
MU được cho là đạt thỏa thuận chiêu mộ tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.
25 cầu thủ thuộc các giải quốc nội Hà Lan bị cấm thi đấu, trong đó có 4 tuyển thủ Indonesia, do "bê bối hộ chiếu".
Đội tuyển Việt Nam lập nhiều cột mốc khi đả bại Malaysia 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có những kỷ lục Đông Nam Á.
Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường.
Cuộc so tài tối nay là cơ hội để Việt Nam và Malaysia kiểm chứng sức mạnh của bản thân, sau sự cố gian lận nhập tịch ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Từ những lá thăm may rủi đến khoảnh khắc nghẹt thở trên chấm 11m, bóng đá đã tìm ra cách phân định thắng thua kịch tính cách đây 56 năm.
Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất mùa giải khi danh sách chấn thương kéo dài lên tới 12 cầu thủ.
Dù thi đấu khá tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh vẫn thất bại trước đội trẻ SHB Đà Nẵng.
Bàn mở tỷ số trong trận thắng giao hữu Brazil 2-1 giúp Kylian Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời của tuyển Pháp đúng một pha lập công, cũng như san bằng một cột mốc lịch sử khác.
Ban lãnh đạo MU vẫn thận trọng trong việc tìm kiếm HLV trưởng dài hạn khi mùa giải 2025/26 chưa khép lại.
Rạng sáng 28/3, tuyển Anh bị Uruguay cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu trên sân Wembley.
Thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi thắng lên 12 trận, cải thiện kỷ lục Đông Nam Á.
Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.
AFC lùi thời điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 để đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự.
22 đội tuyển từ khắp thế giới bắt đầu vòng play-off dự World Cup 2026 hôm nay, trước khi xác định 6 suất cuối cùng ngày 31/3.
MU xác định rõ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford trong hè 2026.
Do đội ngũ y tế Real Madrid thực hiện chụp MRI nhầm chân, tiền đạo Kylian Mbappe vẫn tiếp tục thi đấu dù chưa xác định đúng mức độ tổn thương.