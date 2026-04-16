Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Crystal Palace vùi dập Fiorentina 3-0: Sự thống trị tuyệt đối của Đại bàng tại Conference League 10/04/2026 05:30 Crystal Palace chạm một tay vào bán kết Conference League sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina nhờ màn tỏa sáng của Mateta, Mitchell và nhạc trưởng Daichi Kamada.

Lý do Leicester City sụp đổ 10/04/2026 04:00 Mười năm sau kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở Premier League, Leicester City giờ đối mặt với kịch bản rớt hạng khỏi Championship.

Lo ngại an ninh, visa và giá vé phủ bóng World Cup tại Mỹ 09/04/2026 14:46 Khảo sát mới cho thấy người hâm mộ quốc tế đang cân nhắc kỹ trước khi đến Mỹ theo dõi World Cup 2026 vì lo ngại an toàn, thủ tục nhập cảnh và giá vé tăng cao.

PSG nhấn chìm Liverpool 09/04/2026 04:50 Rạng sáng 9/4, PSG đánh bại Liverpool 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân Parc des Princes.

Havertz tỏa sáng phút bù giờ, Arsenal rộng cửa vào bán kết 08/04/2026 05:14 Rạng sáng 8/4, Kai Havertz ghi bàn muộn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Sporting 1-0 ở tứ kết lượt đi Champions League.

Những cuộc đại chiến ở tứ kết Champions League 07/04/2026 10:25 Bayern Munich là một trong những cuộc đại chiến được chờ đợi nhất ở tứ kết Champions League tuần này.

HLV Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Pháp 06/04/2026 11:32 Theo nhiều nguồn tin uy tín, HLV Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Rooney đã đúng về Arsenal 06/04/2026 04:00 Phát biểu của Wayne Rooney dần trở thành hiện thực khi Arsenal liên tiếp sụp đổ ở giai đoạn quyết định.

Arsenal bị loại sốc ở Cup FA 05/04/2026 05:44 Arsenal thủng lưới ở phút 85 và thua CLB hạng dưới Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA.

Vũ khí mới bất ngờ giúp đội tuyển Việt Nam bay cao 05/04/2026 05:05 Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia có thể mở ra bước ngoặt mới cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang tìm thấy lối đi mới cho “Những chiến binh sao vàng” nhờ vũ khí lợi hại.

Italy thua vẫn tăng hạng FIFA, nghịch lý gây tranh cãi 04/04/2026 10:58 Bị loại khỏi World Cup sau thất bại trước Bosnia, tuyển Italy vẫn tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tottenham có thể làm rung chuyển bóng đá Anh 03/04/2026 12:30 Nguy cơ xuống hạng của Tottenham không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là bài toán tài chính khổng lồ có thể gây chấn động bóng đá Anh.

FIFA xác nhận nhà đài sở hữu bản quyền World Cup 2026 ở Việt Nam 03/04/2026 09:59 Theo công bố mới nhất của FIFA, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.

MU đón tân binh mùa hè đầu tiên 03/04/2026 04:26 MU được cho là đạt thỏa thuận chiêu mộ tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

4 tuyển thủ Indonesia bị cấm thi đấu tại Hà Lan 02/04/2026 17:18 25 cầu thủ thuộc các giải quốc nội Hà Lan bị cấm thi đấu, trong đó có 4 tuyển thủ Indonesia, do "bê bối hộ chiếu".

Đội tuyển Việt Nam thắng 10 trận liên tiếp trước các đối thủ Đông Nam Á 01/04/2026 04:36 Đội tuyển Việt Nam lập nhiều cột mốc khi đả bại Malaysia 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có những kỷ lục Đông Nam Á.

Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia 31/03/2026 20:05 Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường.

Việt Nam - Malaysia: Cuộc đấu vì danh dự 31/03/2026 16:49 Cuộc so tài tối nay là cơ hội để Việt Nam và Malaysia kiểm chứng sức mạnh của bản thân, sau sự cố gian lận nhập tịch ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nguồn gốc loạt sút luân lưu trong bóng đá 31/03/2026 05:33 Từ những lá thăm may rủi đến khoảnh khắc nghẹt thở trên chấm 11m, bóng đá đã tìm ra cách phân định thắng thua kịch tính cách đây 56 năm.

Báo động đỏ với Arsenal 30/03/2026 05:25 Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất mùa giải khi danh sách chấn thương kéo dài lên tới 12 cầu thủ.

Đội trẻ Hà Tĩnh thua ngược SHB Đà Nẵng 29/03/2026 18:04 Dù thi đấu khá tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh vẫn thất bại trước đội trẻ SHB Đà Nẵng.

Mbappe áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời ở tuyển Pháp 29/03/2026 05:59 Bàn mở tỷ số trong trận thắng giao hữu Brazil 2-1 giúp Kylian Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời của tuyển Pháp đúng một pha lập công, cũng như san bằng một cột mốc lịch sử khác.

MU chốt kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng 28/03/2026 13:25 Ban lãnh đạo MU vẫn thận trọng trong việc tìm kiếm HLV trưởng dài hạn khi mùa giải 2025/26 chưa khép lại.

Đội tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục Đông Nam Á 27/03/2026 12:06 Thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi thắng lên 12 trận, cải thiện kỷ lục Đông Nam Á.

Đỗ Hoàng Hên ra mắt trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam 26/03/2026 21:31 Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.

Asian Cup 2027 hoãn lễ bốc thăm 26/03/2026 16:48 AFC lùi thời điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 để đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự.

Bắt đầu tranh vé vớt dự World Cup 2026 26/03/2026 10:46 22 đội tuyển từ khắp thế giới bắt đầu vòng play-off dự World Cup 2026 hôm nay, trước khi xác định 6 suất cuối cùng ngày 31/3.

MU chốt 3 cái tên thay Casemiro 26/03/2026 05:50 MU xác định rõ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford trong hè 2026.