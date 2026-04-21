CLB hạng 5 Tây Ban Nha vươn tầm nhờ sức hút Messi

Ngày 17/4, CLB Cornella thông báo Messi đã hoàn tất việc mua lại đội bóng, chính thức trở thành ông chủ mới của đại diện vùng Baix Llobregat.

Người hâm mộ Cornella mặc áo đấu số 10 in tên Messi. Ảnh: Marca

Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng trên toàn cầu. Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, giúp thương hiệu Cornella tăng trưởng mạnh trên mạng xã hội.

Chỉ sau hơn hai ngày, CLB đã vượt Espanyol (549.000) về lượng người theo dõi trên Instagram, vượt mốc 600.00 và trở thành đội bóng có lượng theo dõi nhiều thứ ba tại Catalonia, sau Barca (147 triệu) và Girona (1,1 triệu).

Khi Cornella tiếp Gramenet tại sân Municipal de Cornellà ngày 19/4, câu chuyện về Messi trở thành chủ đề chính của người hâm mộ, dù đây là trận cầu có ý nghĩa cạnh tranh suất thăng hạng.

Bên ngoài sân, áo đấu Cornella in tên Messi và số 10 đã được rao bán với giá 40 euro (47 USD). Tuy nhiên, người mua chỉ có thể đăng ký trước do CLB chưa kịp sản xuất - dấu hiệu cho thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh sau thương vụ gây sốc.

Nhiều CĐV ban đầu không tin vào thông tin này. "Tôi tưởng là sản phẩm của AI vì quá khó tin", một người nói với báo Tây Ban Nha Marca. Nhiều người khác biết tin qua nội bộ CLB, đặc biệt từ các cầu thủ trẻ.

Ban huấn luyện đội bóng đón nhận tin vui với sự phấn khích. "Việc Messi mua CLB là bất ngờ nhưng mang lại niềm hạnh phúc lớn. Thật đáng mừng khi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử gắn bó với Cornella", HLV Ignasi Senabre nói.

Người hâm mộ kỳ vọng khoản đầu tư từ Messi có thể giúp đội bóng cạnh tranh suất lên hạng, thậm chí hướng tới Segunda Division (giải hạng Nhì Tây Ban Nha), dù vẫn lo ngại về khả năng tăng giá vé mùa.

Trên sân cỏ, Cornella chưa thể mở màn "kỷ nguyên Messi" bằng chiến thắng khi hòa Gramenet 1-1. Gonzalo Pereira ghi bàn đầu tiên cho CLB dưới thời chủ mới, trong khi trên khán đài, nhiều khán giả trẻ mặc áo Barca in tên Messi - hình ảnh cho thấy sức ảnh hưởng sâu rộng của siêu sao Argentina.

Một cậu bé mặc áo Messi mừng bàn thắng của Cornella. Ảnh: Marca

Được thành lập năm 1951, Cornella là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Catalonia, nổi bật nhờ hệ thống đào tạo trẻ. Từ đây, nhiều cầu thủ đã vươn lên đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp như thủ môn David Raya, hậu vệ Jordi Alba - đồng đội cũ của Messi tại Barca và Inter Miami, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Balde, Aitor Ruibal và Ilie Sanchez.

Các cầu thủ này, cùng nhiều cái tên khác, được xem là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo trẻ mà Cornellà theo đuổi trong nhiều thập kỷ. Hiện CLB vẫn duy trì hệ thống đội trẻ thi đấu ở các cấp độ cao nhất tại Tây Ban Nha.

Cam kết với bóng đá trẻ cũng là một trong những trọng tâm trong các hoạt động ngoài sân cỏ của Messi. Tháng 12/2025, anh tổ chức giải Messi Cup lần đầu tại Miami, quy tụ nhiều CLB lớn như Inter Milan, River Plate, Atletico, Chelsea, Man City và Barca.