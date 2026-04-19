Man Utd thắng Chelsea, tiến sát suất Champions League

Lần đầu sau hơn sáu năm, Man Utd mới thắng trên sân Stamford Bridge. Đội khách chỉ cần một cơ hội tốt để đem về ba điểm, trong khi chủ nhà phung phí tình huống ngon ăn với ít nhất ba lần dứt điểm trúng cột hoặc xà. Chiến thắng giúp thầy trò Michael Carrick tạo cách biệt 10 điểm với nhóm không dự Champions League, khi giải chỉ còn năm vòng đấu.

Trong khi đó, Chelsea thua trận thứ tư liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng nào. Phút 88, máy quay chiếu đến nhiều CĐV chủ nhà kéo nhau ra về, dù khi đó cách biệt chỉ là một bàn. Đoàn quân Liam Rosenior vẫn còn kém Top 5 bốn điểm, và khoảng cách đó có thể bị nới rộng thêm sau loạt trận Chủ nhật.

Man Utd mừng bàn thắng duy nhất trong trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 33 Ngoại hạng Anh tối 18/4/2026. Ảnh: Reuters

Chelsea nhập cuộc với tốc độ cao và gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chủ nhà giữ bóng tới 65% thời lượng, liên tục khoét vào hai biên nhờ sự cơ động của Pedro Neto và Estevao. Ngay phút 11, tiền vệ 18 tuổi cắt vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái sượt mép ngoài cột dọc, báo hiệu buổi tối đầy tiếc nuối của chủ sân Stamford Bridge.

Ít phút sau, Palmer thoát xuống và ngã ở rìa cấm địa sau pha truy cản của Ayden Heaven, nhưng VAR xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Đến phút 33, Enzo Fernandez xoay xở khéo léo trong không gian hẹp rồi cứa lòng chệch cột trong gang tấc, khi đã loại bỏ hai cầu thủ Man Utd, khiến HLV Rosenior ôm đầu tiếc nuối.

Dù ép sân, Chelsea lại thiếu sắc bén ở khoảnh khắc quyết định, cuối cùng phải trả giá. Phút 43, Man Utd phản công nhanh bên phải trong lúc chủ nhà chơi thiếu người vì trung vệ Wesley Fofana được chăm sóc y tế ngoài sân. Bruno Fernandes đi bóng xuống sát biên phải, vượt qua Alejandro Garnacho lẫn Marc Cucurella, trước khi căng ngang chuẩn xác sửa lưng hàng thủ Chelsea. Trong khi Benjamin Sesko hút hậu vệ, Matheus Cunha băng lên đúng nhịp và đệm một chạm hiểm hóc, không cho Robert Sanchez cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Chelsea tiếp tục dồn ép, còn Man Utd lùi sâu, chờ phản công. Phút 56, chủ nhà có cơ hội tốt khi Neto treo bóng chuẩn xác để Liam Delap đánh đầu dội xà ngang. Thủ môn Lammens gần như đứng chôn chân nhìn bóng.

Tình huống bóng dội xà từ cú đánh đầu của Liam Delap. Ảnh: Reuters

Chỉ hơn 10 phút sau, kịch bản tương tự lặp lại. Từ một quả tạt bên cánh phải của Neto, Wesley Fofana bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng dội xà trong sự tiếc nuối của khán giả. Đây đã là trận thứ tư liên tiếp họ không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, chuỗi phong độ tệ nhất kể từ năm 1998.

Ở chiều ngược lại, Man Utd phòng ngự vững vàng trong phần lớn thời gian hiệp hai. Trung vệ trẻ Ayden Heaven sau vài phút đầu còn lúng túng, chơi chắc chắn hơn, liên tục cắt bóng và giải nguy kịp thời. Kobbie Mainoo cũng được ngợi khen khi trở lại kịp thời sau một trận vắng mặt.

Hiệu còi mãn cuộc vang lên với những tiếng huýt sáo la ó từ khán giả dành cho thầy trò Rosenior. Trái ngược không khí đó là sự bùng nổ của hàng nghìn CĐV Man Utd. Fernandes được nhiều đồng đội ngợi khen với pha kiến tạo thứ 18 tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ còn kém kỷ lục hai đường chuyền thành bàn.

Sau trận, Fernandes thừa nhận đội bóng đã phải phản ứng sau hai trận không thắng và hài lòng khi tạo khoảng cách lớn với chính Chelsea trong cuộc đua Top 5. Thủ quân Man Utd nói rằng đội nhà cần thắng thêm một trận nữa trước đối thủ cạnh tranh suất Champions League, chính là Brentford trên sân Old Trafford tối 27/4.

Chelsea thì có thể tiếp tục gặp khó khi phải làm khách trên sân của Brighton ở trận tiếp theo tối 21/4.