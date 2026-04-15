PSG loại Liverpool khỏi Champions League

Năm thứ hai liên tiếp, Liverpool dừng bước ở Champions League sau trận thua PSG ở Anfield. Nhập cuộc với khát khao ngược dòng trên sân nhà như trước Barca năm 2019, nhưng Liverpool không thể ghi bàn. Chủ nhà bị Ousmane Dembele chọc thủng lưới hai lần ở cuối trận, chấp nhận lần thứ hai thua PSG 0-2 trong một tuần.

Dembele (áo đen) mừng bàn mở tỷ số ở lượt về tứ kết Champions League, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Nhằm cứu vãn Liverpool khỏi mùa giải trắng tay, HLV Arne Slot để bộ ba tấn công đắt giá Alexander Isak, Hugo Ekitike và Florian Wirtz cùng đá chính. Cả ba mới chỉ thi đấu cùng nhau tổng cộng 88 phút kể từ khi gia nhập với tổng chi phí lên tới hơn 400 triệu USD hè năm ngoái.

Lựa chọn của Slot đã phát huy hiệu quả. PSG vẫn nguy hiểm và kiểm soát bóng tốt, nhưng Liverpool gây ra nhiều khó khăn hơn cho nhà vô địch châu Âu trong những phút đầu tại Anfield, so với trận thua một chiều ở Parc des Princes tuần trước.

Từ quả phạt góc của Dominik Szoboszlai, Isak đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Matvei Safonov. Đó là cú dứt điểm trúng hướng cầu môn đầu tiên của Liverpool trong cả hai lượt trận. Lối chơi pressing của Liverpool cũng hiệu quả hơn, khiến tuyến giữa PSG nhiều lần chuyền hỏng, trong khi Achraf Hakimi và Nuno Mendes không còn dâng cao hiệu quả như lượt đi.

Khởi đầu đầy năng lượng của Liverpool khiến sân Anfield phấn khích. Nhưng đội khách lẽ ra vẫn phải vươn lên dẫn trước khi tận dụng tình huống ném biên nhanh. Joao Neves đưa bóng vào cho Khvicha Kvaratskhelia tạt vào trong, để Dembele dứt điểm vọt xà trong thế quay lưng từ khoảng cách chỉ 6 mét.

Dembele, người góp phần lớn giúp Liverpool còn hy vọng ở lượt đi, thử tài Giorgi Mamardashvili bằng một cú lốp bóng táo bạo khi thủ môn Liverpool băng ra khỏi vòng cấm để tranh bóng với Warren Zaire-Emery, nhưng anh kịp lùi về và đấm bóng giải nguy.

Liverpool gặp tổn thất khi Ekitike phải rời sân bằng cáng ở phút 30 sau khi lật cổ chân trong lúc đuổi theo đường chuyền của Wirtz. Không có cầu thủ nào ở gần khi tiền đạo này ngã xuống trong đau đớn. Chấn thương của anh mở ra cơ hội cho Mohamed Salah vào sân trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Không khí càng bùng nổ khi pha chạm bóng đầu tiên của Salah được Ibrahima Konate đánh đầu nối cho Milos Kerkez dứt điểm. Nhưng Safonov cản phá xuất sắc ở cự ly gần, trước khi Marquinhos can thiệp kịp thời để ngăn Virgil Van Dijk lao vào đá bồi.

Marquinhos (đen) chơi lăn xả, ngăn Van Dijk (đội trưởng, đỏ) ghi bàn, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Isak tỏ ra thiếu cảm giác trong lần đá chính đầu tiên sau bốn tháng và bị thay ra ngay đầu hiệp hai bởi Cody Gakpo, trong khi Jeremie Frimpong nhường chỗ cho Joe Gomez. Liverpool tràn lên mạnh mẽ trong nửa sau trận, khi Ryan Gravenberch giành lại quyền kiểm soát tuyến giữa với những pha bứt tốc từ tuyến dưới.

Những cơ hội liên tiếp đến với chủ nhà. Gakpo thử tài Safonov từ xa, Joe Gomez đánh đầu vọt xà từ quả phạt góc sau đó, Gravenberch suýt ghi bàn, còn Kerkez vô-lê chệch cột xa sau đường chuyền tinh tế của Salah.

Liverpool tưởng như được trao cơ hội khi trọng tài Maurizio Mariani cho họ hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Willian Pacho với Alexis Mac Allister. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Mac Allister mới là người va chạm trước và hủy quyết định.

Slot tăng cường hàng công bằng việc tung vào sân Rio Ngumoha, người nhanh chóng buộc Safonov phải cứu thua. Nhưng đội hình quá thiên về tấn công cũng khiến Liverpool đối mặt nguy cơ bị phản công. Và điều tất yếu đã xảy ra. Hy vọng của Liverpool bị dập tắt khi cầu thủ vào sân thay người Barcola băng xuống cánh trái rồi chuyền cho Kvaratskhelia. Ngôi sao Georgia đưa bóng đến Dembele, người từ khoảng 20 mét ngoặt bóng qua Mac Allister rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc phải khung thành của Mamardashvili.

Khi chủ nhà buộc phải dâng cao trong tuyệt vọng, PSG dễ dàng tung đòn kết liễu ở phút bù. Dembele hoàn tất cú đúp sau pha kiến tạo của Barcola, ấn định chiến thắng 2-0 ngay tại Anfield, qua đó đưa nhà vô địch châu Âu vào bán kết gặp Bayern hoặc Real.