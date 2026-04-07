Những cuộc đại chiến ở tứ kết Champions League

Real - Bayern (2h thứ Tư ngày 8/4, giờ Hà Nội). Đây là cặp đấu giàu truyền thống nhất Champions League, khi đã chạm trán 28 lần - nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào trong lịch sử. Real nhỉnh hơn với 13 thắng, so với 11 của Bayern, bên cạnh 4 trận hòa - khoảng cách đủ tạo lợi thế, nhưng chưa bao giờ mang đến sự áp đảo tuyệt đối.

Cán cân cũng đang nghiêng về phía Real trong những lần đối đầu Bayern gần đây. Đội bóng áo thắng cả bốn cuộc đấu knock-out gần nhất, trong đó có bán kết năm 2024 với tổng tỷ số 4-3. Tại Bernabeu, ưu thế càng rõ rệt khi Real bất bại 8 trận gần nhất tiếp Bayern (thắng 7 và hòa 1), biến sân nhà thành điểm tựa gần như tuyệt đối. Trong thế trận giàu toan tính, những khoảnh khắc thường xuất hiện sau giờ nghỉ - và đó là "lãnh địa" của Vinícius. Ngôi sao người Brazil ghi 13 trong 15 bàn gần nhất ở hiệp hai tại Champions League, trở thành mũi nhọn có thể định đoạt cục diện khi đối thủ bắt đầu xuống sức.

Lịch sử gần đây cũng không ủng hộ đại diện nước Đức. Bayern đã thua 7 trong 8 cặp đấu knock-out gần nhất trước các CLB Tây Ban Nha, đồng thời thất bại ở 4 trong 5 lần gần nhất góp mặt ở tứ kết. Khi quá khứ, phong độ và điểm tựa Bernabeu cùng hội tụ, Real có lý do để tự tin - nhưng trước một Bayern giàu kinh nghiệm, sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá đắt.

Sporting - Arsenal (2h ngày 8/4). Xét đối đầu, đại diện Anh nhỉnh hơn với 2 thắng và 3 hòa sau 5 lần chạm trán tại châu Âu. Ở lần đụng độ gần nhất, ở vòng bảng Champions League mùa 2024-2025, Arsenal thắng đậm 5-1 ngay trên đất Bồ Đào Nha. Dẫu vậy, Sporting cũng có những ký ức đáng nhớ, khi loại Arsenal bằng loạt luân lưu tại vòng 1/8 Europa League mùa 2022-2023. Điều đó cho thấy, dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng Lisbon luôn biết cách gây khó dễ trong những thời khắc quyết định. Họ cũng đang mang theo khát khao phá dớp, khi chưa có đại diện nào của Bồ Đào Nha vượt qua vòng tứ kết Champions League kể từ chức vô địch của Porto mùa 2003-2004.

Trên sân nhà, Sporting vẫn có điểm tựa nhất định, đặc biệt khi tiền đạo Luis Suarez đã ghi bàn trong ba trận Champions League liên tiếp tại đây.

Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một Arsenal đang ngày càng bản lĩnh tại châu Âu. "Pháo thủ" chỉ thua một trong 11 trận gần nhất trước các đội bóng Bồ Đào Nha (thắng 5, hòa 5), đồng thời bước vào trận với sự tự tin từ thành tích bất bại ở lượt đi 8 trận tứ kết Champions League gần nhất (thắng 3, hòa 5). Điểm nhấn chắc chắn nằm ở cái tên Viktor Gyokeres - trung phong từng là người hùng của Sporting với 97 bàn sau 102 trận trước khi chuyển sang Arsenal hè 2025. Cuộc tái ngộ đầy cảm xúc của tiền đạo này có thể trở thành chìa khóa mở ra khác biệt, trong một cặp đấu mà lịch sử nghiêng về Arsenal, nhưng bất ngờ luôn là đặc sản của Sporting.

Barca - Atletico (2h ngày 9/4). Cuộc chiến giữa hai đại diện La Liga mang theo những ký ức không mấy dễ chịu cho đội bóng xứ Catalonia. Trong cả hai lần chạm trán trước đây ở Champions League - đều tại tứ kết - Atletico luôn đi tiếp, với tổng tỷ số 2-1 mùa 2013-2014 và 3-2 mùa 2015-2016. Xét trên bình diện các cuộc đối đầu nội bộ Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu, Barca cũng không chiếm ưu thế. Họ mới thắng 7 trong 24 trận (hòa 6, thua 11), đồng thời chỉ vượt qua 4 trong 11 cặp đấu hai lượt trước các đối thủ cùng quốc gia.

Lamine Yamal.

Dẫu vậy, điểm tựa sân nhà vẫn là niềm hy vọng lớn. Barca thắng 13, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 18 trận sân nhà gần nhất tại châu Âu, đồng thời toàn thắng và ghi tới 19 bàn qua 4 trận gần nhất. Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng lớn, khi ghi bàn ở ba trận Champions League liên tiếp - tín hiệu cho thấy Barca vẫn có thể tạo khác biệt bằng những khoảnh khắc cá nhân.

Phía đối diện, phong độ sân khách lại là dấu hỏi lớn với Atletico, khi họ hòa 2, thua 4 và chỉ thắng 1 trong 7 trận xa nhà gần nhất tại châu Âu. Dù vậy, các trận đấu của họ hiếm khi thiếu kịch tính: 34 trận gần nhất đều có bàn thắng, với trung bình gần 4 bàn mỗi trận. Riêng tại Champions League mùa này, các trận của Atletico chứng kiến tới 55 bàn sau 12 trận - trung bình 4,58 bàn/trận. Trong thế trận cởi mở và giàu biến động đó, Julian Alvarez trở thành kỳ vọng lớn nhất của đội khách. Tiền đạo người Argentina đã ghi 14 bàn trong 17 lần ra sân tại Champions League, luôn biết cách lên tiếng ở những sân khấu lớn. Lịch sử đối đầu tại Champions League gọi tên Atletico, nhưng điểm tựa sân nhà và sức trẻ đang mang lại hy vọng cho Barca. Khi hai triết lý đối lập va chạm, đây hứa hẹn sẽ là cặp đấu giàu cảm xúc và khó lường nhất vòng tứ kết.

PSG - Liverpool (2h ngày 9/4). Cuộc đối đầu giữa PSG và Liverpool mang đến sự cân bằng hiếm thấy ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Sau 6 lần chạm trán tại đấu trường UEFA, mỗi đội có 3 chiến thắng.

Tuy nhiên, ở các cặp đấu hai lượt, đại diện Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng, từ bán kết Cup C2 mùa 1996-1997 cho tới màn loại Liverpool bằng loạt luân lưu ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Phong độ gần đây cũng ủng hộ PSG khi họ chỉ thua một trong 10 trận gần nhất trước các đội bóng Anh (thắng 7, hòa 2), đồng thời bất bại 7 trận gần đây (thắng 5, hòa 2). Với điểm tựa Parc des Princes, đội bóng thủ đô nước Pháp thắng 4 và hòa một trong 5 lần tiếp các đại diện Ngoại hạng Anh gần nhất.

PSG thậm chí đang bị xem như "khắc tinh" của bóng đá Anh ở các vòng knock-out. Họ đã thắng cả 4 cặp đấu hai lượt gần nhất trước các CLB xứ sương mù, gồm hành trình mùa trước khi lần lượt vượt qua Liverpool, Aston Villa và Arsenal, rồi tiếp tục loại Chelsea ở vòng 1/8 mùa này. Nhưng Liverpool cũng đáng gờm. Họ thắng 7 trong 11 trận gần nhất trước các đội bóng Pháp, đồng thời thắng tới 6 trong 8 lần gần nhất góp mặt ở vòng tứ kết - thành tích cho thấy bản lĩnh ở những thời khắc then chốt.

Các nhánh đấu vòng loại trực tiếp Champions League mùa 2025-2026.

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal là ứng viên vô địch nặng ký nhất, với 27,7% khả năng đăng quang. Xếp sau lần lượt là Bayern (20,9%), Barca (17,5), PSG (12,1), Real (8,3), Liverpool (6,4), Atletico (3,8) và Sporting (3,4.).

Lượt đi tứ kết Champions League diễn ra ngày 7 và 8/4. Các đội đá lượt đi trên sân nhà là PSG, Real, Barca và Sporting. Các trận bán kết vào ngày 28-29/4 và 5-6/5. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Puskas Arena, Budapest, Hungary vào ngày 30/5.