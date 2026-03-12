PSG đè bẹp Chelsea 5-2 tại Champions League: Kvaratskhelia và Dembele rực sáng Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia cùng pha lập công của Ousmane Dembele giúp PSG giành chiến thắng cách biệt 5-2 trước Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Parc des Princes đã kết thúc với một kịch bản không tưởng. Dù Chelsea tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch PSG đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt trận đấu với tỷ số 5-2, qua đó chạm một tay vào tấm vé tứ kết.

Sức mạnh từ băng ghế dự bị của Kvaratskhelia

Bước ngoặt của trận đấu đến từ quyết định thay người của HLV Luis Enrique. Khvicha Kvaratskhelia, người bất ngờ phải ngồi dự bị, đã chứng minh đẳng cấp ngôi sao ngay khi được tung vào sân ở phút 62. Chỉ trong vòng 30 phút, tuyển thủ người Georgia đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Kvaratskhelia khởi đầu bằng pha kiến tạo cho Vitinha nâng tỷ số lên 3-2, trước khi tự mình ghi cú đúp ở các phút 86 và 90+4. Sự bùng nổ của tiền đạo này đã bóp nghẹt mọi nỗ lực vùng lên của đại diện nước Anh trong những phút cuối trận.

Khvicha Kvaratskhelia vào sân và thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Nghịch lý xG và sự lạnh lùng của nhà vô địch

Thống kê sau trận đấu phản ánh một thực tế trái ngược: Chelsea sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.53, cao vượt trội so với 0.87 của PSG. Đội bóng của HLV Liam Rosenior đã tổ chức thế trận tốt và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn mười mươi nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Ngược lại, PSG trình diễn khả năng tận dụng sai lầm đáng kinh ngạc. Trong một ngày mà các chân sút Chelsea phung phí cơ hội, đội bóng thủ đô Paris đã trừng phạt đối thủ bằng sự hiệu quả tuyệt đối trong khâu dứt điểm, biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng.

Sai lầm hệ thống nơi hàng phòng ngự Chelsea

Thất bại nặng nề của The Blues mang đậm dấu ấn của những sai lầm cá nhân. Điểm yếu chí tử lộ rõ ở phút 74 khi thủ thành Filip Jorgensen thực hiện pha chuyền hỏng tai hại, trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ ba. Sai sót này không chỉ làm thay đổi tỷ số mà còn đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của hàng thủ Chelsea.

Filip Jorgensen có một ngày thi đấu đáng quên.

Dù đã chơi khá ổn định trong hiệp một, hệ thống phòng ngự của đội khách đã tan rã hoàn toàn trong 15 phút cuối. Sự mất kỷ luật và khoảng trống lộ ra quá lớn đã tạo điều kiện cho PSG ghi liên tiếp 3 bàn để ấn định thắng lợi cách biệt.

Dấu ấn Ousmane Dembele và bản lĩnh PSG

Trước khi rời sân ở phút 69, Ousmane Dembele đã kịp để lại dấu ấn với một siêu phẩm solo từ giữa sân, vượt qua hàng loạt hậu vệ Chelsea để nâng tỷ số lên 2-1. Đây là lần thứ 6 liên tiếp tiền đạo này ghi bàn vào lưới các đội bóng Anh tại sân chơi châu lục, khẳng định vị thế "hung thần" đối với các đại diện Premier League.

Chiến thắng này không chỉ giúp PSG chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về mà còn là màn phục thù ngọt ngào cho thất bại tại chung kết Club World Cup năm ngoái. Với tư cách nhà vô địch Champions League 2025, đoàn quân của Luis Enrique đã cho thấy họ biết cách kiểm soát và định đoạt trận đấu ngay cả khi bị đối phương gây áp lực lớn.