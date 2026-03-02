Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Lợi thế của MU trong cuộc đua giành vé Champions League

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Việc góp mặt trong top 3 Premier League càng giúp cổ động viên MU thêm tin tưởng vào viễn cảnh đội nhà giành vé dự Champions League mùa tới.

MU đạt phong độ rất cao. Ảnh: Reuters.
MU đạt phong độ rất cao. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League hôm 1/3, MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đây là thứ hạng tốt nhất của “Quỷ đỏ” trong gần ba năm qua.

MU thắng 6 và hòa 1 trong 7 vòng gần nhất, một chuỗi phong độ thuyết phục đủ sức khiến những người hoài nghi phải nhìn lại.

Trận thắng trước Palace có thể không bùng nổ như những màn hạ gục Man City hay Arsenal trước đó. Tuy nhiên, trong cuộc đua đường dài, 3 điểm mới là điều quan trọng nhất.

Kết quả này càng trở nên hoàn hảo với MU khi Aston Villa và Chelsea, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé dự Champions League, đồng loạt thất bại. Hiện tại, thầy trò HLV Michael Carrick hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea tới 6 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 10 vòng đấu.

Với việc vị trí thứ 5 chung cuộc gần như chắc chắn đủ điều kiện dự Champions League mùa tới, cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu đang rộng mở với đội chủ sân Old Trafford.

MU sáng cửa dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.
MU sáng cửa dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.

Dĩ nhiên, thử thách phía trước vẫn còn không ít với MU. “Quỷ đỏ” còn phải tiếp Aston Villa, làm khách trên sân Chelsea vào tháng 4, cùng các trận cầu căng thẳng với Leeds và Liverpool. Tuy nhiên, khác với giai đoạn khủng hoảng trước đây, MU bước vào những trận đấu đó với tâm thế của một đội bóng đang vào phom: lực lượng có chiều sâu, nhiều cầu thủ đạt phong độ cao và một HLV thực dụng biết cách xoay chuyển tình thế.

Còn quá sớm để khẳng định MU đã tìm lại ánh hào quang xưa, nhất là khi đội bóng vẫn cần kiểm chứng bản lĩnh nếu trở lại Champions League mùa tới. Nhưng ít nhất, thầy trò HLV Carrick đã thoát khỏi hình ảnh của một tập thể chỉ biết nhìn lại quá khứ huy hoàng để nhắc nhớ. Tại Old Trafford lúc này, niềm tin đang dần được khôi phục.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/loi-the-cua-mu-trong-cuoc-dua-gianh-ve-champions-league-post1631559.html

Tin liên quan

Tags:

#MU #Champions League #bóng đá #Premier League

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.
Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.