Bác sĩ U23 Việt Nam lý giải nguyên nhân làn sóng chấn thương dây chằng do quá tải Bác sĩ Trần Huy Thọ nhận định cường độ thi đấu 10 trận trong 2 tháng khiến các trụ cột U23 Việt Nam rơi vào trạng thái quá tải tích lũy dẫn đến chấn thương nặng.

Sau thành công tại các giải đấu quốc tế, đội tuyển U23 Việt Nam đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Hàng loạt trụ cột như Hiểu Minh, Thái Sơn và mới nhất là Phạm Minh Phúc đều gặp phải những chấn thương nặng liên quan đến dây chằng, dấy lên những lo ngại về sức khỏe và sự nghiệp của các cầu thủ trẻ.

Việc các cầu thủ dính chấn thương đang diễn ra thường xuyên hơn.

Bản chất của làn sóng chấn thương: Quá tải tích lũy

Bác sĩ Trần Huy Thọ, người có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng các cấp độ đội tuyển trẻ, nhận định rằng tình trạng này không hề mang tính ngẫu nhiên. Theo ông, nguyên nhân cốt lõi chính là sự "quá tải mang tính tích lũy". Đây là trạng thái khi các cấu trúc cơ, gân và dây chằng bị vận động vượt ngưỡng chịu đựng trong một thời gian dài mà không có đủ quãng nghỉ để phục hồi.

Cụ thể, việc các cầu thủ phải căng sức thi đấu tới 10 trận trong vòng gần 2 tháng tại SEA Games và giải U23 châu Á 2026 đã đẩy cơ thể họ tới giới hạn cuối cùng. Ngay cả khi giải đấu kết thúc, các tổn thương vi mô vẫn âm thầm tồn tại, khiến cầu thủ dễ dàng gặp sự cố nghiêm trọng ngay cả trong các buổi tập nhẹ hoặc sinh hoạt hàng ngày sau giải.

Cái giá của lịch thi đấu dày đặc và cường độ cao

Dưới góc nhìn chuyên môn, thể trạng của các cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U23 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Việc phải thích nghi với cường độ vận động cao, áp lực tâm lý lớn và đặc biệt là những trận đấu kéo dài sang hiệp phụ là thử thách quá sức đối với hệ cơ xương khớp chưa thực sự ổn định.

Mật độ thi đấu: Trung bình 4-5 ngày/trận trong suốt 2 tháng.

Trung bình 4-5 ngày/trận trong suốt 2 tháng. Cường độ: Các trận đấu vòng knock-out thường xuyên phải đá thêm giờ.

Các trận đấu vòng knock-out thường xuyên phải đá thêm giờ. Hồi phục: Thời gian nghỉ ngơi giữa các giải đấu quá ngắn để tái tạo năng lượng.

Nhu cầu cấp thiết về quản lý lượng vận động

Bác sĩ Thọ nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ nằm ở số lượng trận đấu mà còn ở khâu quản lý lượng vận động và hồi phục. Nếu thiếu sự cá nhân hóa trong giáo án và không có giai đoạn giảm tải phù hợp, nguy cơ chấn thương sẽ luôn thường trực đối với các tài năng trẻ. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận một số ít vận động viên có sự tích lũy thể lực tốt vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của các giải đấu lớn, dù số lượng này không nhiều.

Việc theo dõi chặt chẽ trạng thái thể lực và áp dụng các biện pháp y học thể thao tiên tiến là yếu tố sống còn để bảo vệ thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam trước lịch thi đấu ngày càng dày đặc của bóng đá hiện đại.