Chiến lược chuyển nhượng Manchester United 2026: 6 vị trí ưu tiên đại phẫu Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ sâu rộng vào mùa hè 2026 dưới thời INEOS, tập trung vào những giải pháp bền vững thay vì các bản hợp đồng chắp vá ngắn hạn.

Sau một kỳ chuyển nhượng mùa đông im hơi lặng tiếng, Manchester United đang dồn toàn lực để tái thiết đội hình toàn diện vào mùa hè 2026. Chiến lược của đội ngũ INEOS đã được định hình rõ ràng: ưu tiên tính bền vững và chiều sâu đội hình thay vì các giải pháp mang tính đối phó. Dưới đây là phân tích chi tiết về 6 vị trí trọng yếu mà Quỷ đỏ cần nâng cấp để sẵn sàng cho các mục tiêu đỉnh cao.

1. Tiền vệ trung tâm: Ưu tiên hàng đầu tại Old Trafford

Khu vực trung tuyến đang được đặt trong tình trạng "báo động đỏ" và là ưu tiên chuyển nhượng số một của đội bóng. Sự ra đi của Casemiro để lại một khoảng trống mênh mông về mặt đẳng cấp và kinh nghiệm mà đội hình hiện tại chưa thể khỏa lấp. Thêm vào đó, phong độ thiếu thuyết phục của Manuel Ugarte khiến bài toán đánh chặn và điều tiết lối chơi càng trở nên nan giải.

MU phải gấp rút tìm người thay Casemiro.

Để giải quyết vấn đề này, Manchester United dự kiến cần ít nhất hai bản hợp đồng mới chất lượng. Những cái tên như Elliot Anderson, Adam Wharton hay Carlos Baleba hiện đang nằm trong tầm ngắm của bộ phận tuyển trạch. Dù các tài năng trẻ như Jack Fletcher hay Sekou Kone có thể được trao cơ hội, nhưng trọng tâm của INEOS vẫn là những "bom tấn" đủ khả năng làm mới hoàn toàn tuyến giữa.

2. Tiền vệ cánh trái: Tìm kiếm sự thuần túy

Chấn thương của Patrick Dorgu đã phơi bày sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở hành lang cánh trái. Dù Matheus Cunha có thể thi đấu trám vào vị trí này, nhưng lối chơi thiên về tự do của anh không phải là giải pháp lâu dài cho một hệ thống chiến thuật ổn định. Manchester United đang khao khát một cầu thủ chạy cánh thuần túy, có khả năng tạo đột biến cao.

Yan Diomande của RB Leipzig nổi lên như một mục tiêu tiềm năng nhất. Trong khi đó, viễn cảnh tái hợp với Marcus Rashford dường như không còn nằm trong kế hoạch của cả hai bên, buộc đội bóng phải tìm kiếm một luồng gió mới mạnh mẽ hơn.

3. Hậu vệ trái: Giảm tải cho Luke Shaw

Dù Luke Shaw đã thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong mùa giải này, nhưng việc phụ thuộc quá mức vào anh là một rủi ro lớn. Với lịch thi đấu dày đặc tại CLB và World Cup sắp tới, Man Utd bắt buộc phải có phương án chia lửa chất lượng.

Luke Shaw cần người chia lửa.

Khi Tyrell Malacia không còn nằm trong kế hoạch tương lai và Patrick Dorgu được đẩy lên đá cao hơn, Quỷ đỏ đang cân nhắc các tài năng trẻ như Harry Amass hay Diego Leon. Tuy nhiên, khả năng thích nghi của họ với môi trường bóng đá đỉnh cao vẫn là một dấu hỏi lớn, thúc đẩy đội bóng tìm kiếm một phương án dự phòng tin cậy hơn trên thị trường.

4. Tiền đạo: Chiều sâu cho đấu trường châu Âu

Việc trở lại đấu trường châu Âu đòi hỏi hàng công của Man Utd phải có sự xoay tua hợp lý. Với việc Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ rời đi, khoảng trống phía sau Benjamin Sesko cần được lấp đầy. Ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc giữa việc chiêu mộ một chân sút trẻ tiềm năng hoặc một tiền đạo giàu kinh nghiệm để đảm bảo hiệu suất ghi bàn mà không cản trở sự phát triển của các sao mai như Chido Obi hay Gabriele Biancheri.

5. Trung vệ: Phụ thuộc vào tương lai của Harry Maguire

Kế hoạch tại hàng thủ phụ thuộc lớn vào quyết định đi hay ở của Harry Maguire. Nếu trung vệ người Anh gia hạn hợp đồng, Quỷ đỏ sẽ sở hữu bộ khung ổn định với 5 cái tên chất lượng gồm Martinez, De Ligt, Heaven, Yoro và Maguire. Ngược lại, nếu Maguire rời Old Trafford, việc mua thêm một trung vệ đẳng cấp sẽ trở thành nhiệm vụ bắt buộc để duy trì tính cạnh tranh cho mùa giải mới.

6. Thủ môn: Tạo áp lực cạnh tranh

Mặc dù Senne Lammens đang đảm nhận tốt vai trò số một, Man Utd vẫn cần một phương án dự phòng có thể cạnh tranh sòng phẳng. Andre Onana dự kiến sẽ bị bán sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn, và Altay Bayindir cũng không còn nằm trong kế hoạch tương lai. Câu lạc bộ có thể gọi lại Radek Vitek sau thời gian thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn để tiết kiệm ngân sách, hoặc bán đứt anh để gây quỹ cho các thương vụ ưu tiên khác.