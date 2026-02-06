Đình Bắc dính chấn thương phút chót, Futsal Indonesia gây địa chấn trước Nhật Bản HLV Mano Polking xác nhận lý do Đình Bắc vắng mặt tại CAHN. Tuyển Futsal Indonesia tiến vào chung kết châu Á sau trận thắng kịch tính 5-3 trước Nhật Bản.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua là thông tin về chấn thương của tiền đạo trẻ Đình Bắc và những biến động quan trọng tại các giải đấu khu vực. Bên cạnh đó, cơn địa chấn tại giải Futsal Asian Cup 2026 cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Nỗi lo chấn thương của ngôi sao số 1 U23 Việt Nam

HLV Mano Polking đã chính thức lên tiếng giải thích về sự vắng mặt của tiền đạo Đình Bắc trong chiến thắng 6-1 của CAHN trước Tampines Rovers. Theo chiến lược gia người Brazil, ngôi sao của U23 Việt Nam đã gặp vận rủi ngay sát thời điểm bóng lăn.

Đình Bắc dính chấn thương.

"Đình Bắc bị chấn thương ở phút chót. Đó là lý do vì sao cậu ấy không thể ra sân", ông Polking bộc bạch. Hiện tại, đội ngũ y tế vẫn đang theo dõi sát sao để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương này. Đây là thông tin không mấy vui vẻ với CLB Công an Hà Nội cũng như kế hoạch nhân sự của các cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Địa chấn Futsal: Indonesia hạ gục Nhật Bản

Tại đấu trường Futsal Asian Cup 2026, một bất ngờ cực lớn đã xảy ra ở vòng bán kết. Đội tuyển Futsal Indonesia đã có màn trình diễn xuất thần để đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản với tỷ số 5-3.

Futsal Indonesia xuất sắc đánh bại cả Nhật Bản.

Chiến thắng này được coi là một cơn địa chấn của futsal châu lục, đưa đại diện Đông Nam Á hiên ngang tiến vào trận chung kết. Đối thủ cuối cùng của Indonesia sẽ là "người khổng lồ" Iran, trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7-2.

Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng tại giải Đông Nam Á

Tại Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2025/2026, CLB Nam Định đã khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng B sau trận hòa 1-1 trước Johor Darul Ta’zim FC. Đây là một kết quả có chút tiếc nuối khi đội bóng thành Nam không thể tận dụng thành công các cơ hội trên chấm phạt đền.

Trong ngày tiền đạo Nguyễn Xuân Son vắng mặt, cả Caio Cesar và Percy Tau đều sút hỏng penalty, khiến Nam Định chia điểm với đại diện Malaysia. Tuy nhiên, một điểm có được vẫn đủ để giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt duy trì vị thế ở bảng đấu.

Biến động nhân sự và thị trường chuyển nhượng V.League

Thị trường bóng đá nội đang chứng kiến nhiều thông tin quan trọng về sân bãi và nhân sự:

CA TP.HCM thay đổi sân nhà: Do sân Thống Nhất tiến hành nâng cấp, CA TP.HCM sẽ chọn sân Bình Dương làm sân nhà kể từ vòng 19 V.League 2025/2026. Đây được xem là lợi thế cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khi được thi đấu tại địa điểm quen thuộc.

Do sân Thống Nhất tiến hành nâng cấp, CA TP.HCM sẽ chọn sân Bình Dương làm sân nhà kể từ vòng 19 V.League 2025/2026. Đây được xem là lợi thế cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khi được thi đấu tại địa điểm quen thuộc. Tương lai của Nguyễn Nhật Minh: Trước những tin đồn về việc gia nhập Ninh Bình FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định Nhật Minh sẽ tiếp tục gắn bó với Hải Phòng. "Em ấy bây giờ không đi đâu cả. Tôi không rõ vì sao lại xuất hiện những tin đồn như vậy", ông Nghiêm dứt khoát.

Trước những tin đồn về việc gia nhập Ninh Bình FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định Nhật Minh sẽ tiếp tục gắn bó với Hải Phòng. "Em ấy bây giờ không đi đâu cả. Tôi không rõ vì sao lại xuất hiện những tin đồn như vậy", ông Nghiêm dứt khoát. Khát khao của Trần Thành Trung: Tiền vệ Việt kiều của CLB Ninh Bình bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam sau bàn thắng đẳng cấp vào lưới CAHN. Anh khẳng định mục tiêu lớn nhất là nỗ lực ghi bàn để lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik.

Ngoài ra, tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng chia sẻ thái độ tích cực trước sự cạnh tranh từ lứa cầu thủ trẻ U23. Anh cho rằng sự vươn lên của các tài năng trẻ là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam và bản thân chỉ tập trung vào việc hoàn thiện năng lực cá nhân.