Inter Milan bị loại sốc khỏi Champions League sau thất bại 1-2 trước Bodo/Glimt Dù kiểm soát bóng 65%, Inter Milan vẫn phải nhận thất bại 1-2 ngay tại San Siro trước Bodo/Glimt, qua đó chính thức rời Champions League với tổng tỷ số 2-5.

Cơn địa chấn đã xảy ra tại thánh địa San Siro khi gã khổng lồ Inter Milan chính thức dừng bước tại vòng playoff knock-out Champions League 2025-26. Thất bại 1-2 ở trận lượt về trước đại diện Na Uy Bodo/Glimt đã phơi bày những lỗ hổng chí mạng trong hệ thống của HLV Chivu khi thiếu vắng các trụ cột quan trọng.

Inter thua Bodo Glimt trên sân nhà.

Sự bế tắc của hàng công và sự xuất sắc của Nikita Haikin

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn, Inter Milan đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Lautaro Martinez do chấn thương bắp chân đã khiến các đợt lên bóng của Nerazzurri thiếu đi tính sát thương cần thiết. Marcus Thuram và tài năng trẻ Francesco Pio Esposito dù nỗ lực nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Đáng chú ý là màn trình diễn của Federico Dimarco bên hành lang cánh trái. Hậu vệ này hoạt động không biết mệt mỏi với 5 quả tạt nguy hiểm và một cú sút xoáy hiểm hóc ở phút 12. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin phía Bodo/Glimt đã từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Phút 28, Haikin tiếp tục có pha phản xạ xuất thần để đẩy cú đánh đầu sấm sét của Davide Frattesi.

Thất bại gây sốc của Inter.

Thống kê trong hiệp một cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Inter với 65% thời lượng kiểm soát bóng và 19 quả tạt. Ngược lại, Bodo/Glimt chơi phòng ngự lùi sâu dưới sự chỉ huy của đội trưởng Patrick Berg nhưng vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong các pha phản công, điển hình là cú đánh đầu của Evjen ở phút 36 buộc Yann Sommer phải trổ tài.

Jens Petter Hauge và nhát dao chí mạng từ phản công

Kịch bản hiệp hai diễn ra theo cách tồi tệ nhất với các Interista. Dù gia tăng áp lực nghẹt thở với 6 cú dứt điểm chỉ trong 10 phút đầu hiệp, Inter lại bất ngờ nhận bàn thua từ một sai lầm cá nhân. Phút 58, trung vệ Manuel Akanji mắc sai sót chết người, tạo điều kiện cho Bodo/Glimt phản công nhanh. Jens Petter Hauge có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Petter Hauge xé lưới Inter Milan.

Bi kịch tiếp tục ập xuống San Siro ở phút 72. Lại là Hauge tỏa sáng với đường kiến tạo dọn cỗ để Hakon Evjen dứt điểm tinh tế, nâng tỉ số lên 2-0. Lúc này, tổng tỉ số sau hai lượt trận đã là 5-1 nghiêng về đội bóng Na Uy, đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu của đội bóng áo xanh đen.

Nỗ lực muộn màng của Alessandro Bastoni

Phải đến phút 76, Alessandro Bastoni mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Inter. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để đoàn quân của HLV Chivu lật ngược thế cờ. Một Inter Milan thiếu vắng cả Lautaro Martinez lẫn Calhanoglu đã tỏ ra quá chậm chạp và dễ dàng bị bắt bài trước lối đá kỷ luật của Bodo/Glimt.

Thống kê trận đấu Inter Milan vs Bodo/Glimt

Thông số Inter Milan Bodo/Glimt Tỷ số 1 2 Tổng tỷ số (Agg) 2 5 Kiểm soát bóng 65% 35% Ghi bàn Bastoni (76') Hauge (58'), Evjen (72')

Thất bại này chính thức khép lại hành trình tại Champions League mùa này của Inter Milan. Ngược lại, Bodo/Glimt tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu Âu khi ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo một cách đầy thuyết phục.