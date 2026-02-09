Man City hạ gục Liverpool 2-1 tại Anfield: Haaland rực sáng, Donnarumma cứu thua xuất thần Erling Haaland ghi dấu ấn đậm nét với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Man City lội ngược dòng đánh bại Liverpool ngay trên sân khách trong một trận cầu kịch tính.

Trận đại chiến tại Anfield đã khép lại với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía Man City. Trong một ngày mà hàng công Liverpool tạo ra sức ép nghẹt thở, sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma cùng bản năng sát thủ của Erling Haaland đã giúp nhà đương kim vô địch ra về với 3 điểm trọn vẹn. Trận đấu không chỉ là cuộc đấu trí về chiến thuật mà còn là nơi các ngôi sao bên phía City chứng minh bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Hàng thủ kiên cường trước sức ép tại Anfield

Dù phải vào lưới nhặt bóng sau cú đá phạt không thể cản phá của Szoboszlai, Gianluigi Donnarumma vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Thủ thành người Ý đã có một ngày thi đấu cực kỳ tập trung với những pha ra vào hợp lý và phản xạ xuất thần, đặc biệt là tình huống từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của Mac Allister.

Gianluigi Donnarumma có ngày thi đấu xuất sắc trước sức ép từ hàng công Liverpool.

Hỗ trợ cho Donnarumma là một Marc Guehi thi đấu đầy dũng cảm. Trung vệ người Anh liên tục có những pha cắt bóng quan trọng và không ngần ngại lăn xả để ngăn chặn các mũi nhọn của Liverpool. Ở hành lang cánh trái, Rayan Ait-Nouri cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi hạn chế đáng kể tầm hoạt động của các tiền đạo cánh đối phương.

Marc Guehi là điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự Man City.

Rayan Ait-Nouri duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Bản lĩnh tuyến giữa và bước ngoặt từ chấm phạt đền

Rodri tiếp tục đóng vai trò là "trái tim" trong lối chơi của Man City. Anh kiểm soát nhịp độ trận đấu hiệu quả và kiềm tỏa tốt ngòi nổ Florian Wirtz bên phía đối diện. Sát cánh cùng anh, tài năng trẻ Nico O'Reilly cũng để lại dấu ấn với sự nhiệt huyết trong các pha tranh chấp, giúp City không bị lép vế ở khu vực giữa sân.

Rodri kiểm soát hoàn toàn khu vực trung lộ trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất ở hàng tiền vệ chính là Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha di chuyển không mệt mỏi và có mặt ở mọi điểm nóng. Bàn thắng gỡ hòa quý giá của anh chính là phần thưởng cho sự nhạy bén và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bernardo Silva ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng cho Man City.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở cuối trận khi Matheus Nunes có pha đột phá dũng mãnh, buộc thủ thành Alisson phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Erling Haaland đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định tỷ số 2-1.

Erling Haaland: Đẳng cấp của ngôi sao số một

Với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Bernardo Silva, Erling Haaland xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu. Dù bị kèm cặp chặt chẽ, tiền đạo người Na Uy vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về lợi thế cho đội nhà. Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, các chân sút như Antoine Semenyo hay Omar Marmoush đã có một ngày thi đấu kém duyên khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trước khung thành Alisson và Donnarumma.

Haaland trực tiếp mang về chiến thắng quý giá cho Man City tại Anfield.

Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch, đồng thời khẳng định bản lĩnh của họ trong những trận cầu đinh. Liverpool dù chơi không tồi nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá đắt ngay tại thánh địa của mình.