Benjamin Sesko tỏa sáng giúp Man Utd đánh bại Everton 1-0 tại Ngoại hạng Anh Pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko ở phút 71 giúp Manchester United giành 3 điểm nhọc nhằn trước Everton, qua đó áp sát top 4 và duy trì mạch bất bại.

Benjamin Sesko tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn từ băng ghế dự bị khi tỏa sáng đúng lúc giúp Man Utd đánh bại Everton với tỷ số 1-0. Chiến thắng tối thiểu này giúp thầy trò HLV tạm quyền Michael Carrick duy trì mạch trận bất bại ấn tượng, đồng thời thắp sáng hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Sức ép từ sớm và sự lỳ lợm của Everton

Hành quân đến sân Hill Dickinson với tâm thế tự tin, Manchester United nhanh chóng thị uy sức mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách đặt mục tiêu đánh phủ đầu và suýt chút nữa đã cụ thể hóa ưu thế ngay ở phút thứ tư. Amad Diallo tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, buộc Jordan Pickford và James Tarkowski phải lăn xả cứu thua ngay trên vạch vôi.

Thế trận trong hiệp một nghiêng hẳn về phía Quỷ đỏ khi họ liên tục dồn ép đối phương. Diogo Dalot trong một tình huống dâng cao đã tung cú nã đại bác tầm xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV David Moyes cũng cho thấy sự lỳ lợm khi dần lấy lại thế trận ở cuối hiệp. James Garner suýt chút nữa đã mở tỷ số từ một quả đá phạt hàng rào kỹ thuật, nhưng thủ thành Senne Lammens đã chơi tập trung.

Bước ngoặt từ khoảnh khắc siêu sao của Sesko

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những màn ăn miếng trả miếng liên tục. Everton suýt gây bất ngờ khi Harrison Armstrong dứt điểm kỹ thuật từ cự ly 11m, buộc Lammens phải trổ tài cứu thua xuất thần. Ở phía đối diện, Bryan Mbeumo cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải.

Sự phung phí của hàng công chỉ được giải quyết ở phút 71 nhờ một pha phản công mẫu mực. Matheus Cunha thực hiện đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự Everton, tạo điều kiện cho Mbeumo thoát xuống. Tiền đạo người Cameroon xử lý bình tĩnh trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Benjamin Sesko. Tiền đạo trẻ này không mắc sai lầm nào với cú dứt điểm một chạm quyết đoán vào góc xa, khai thông thế bế tắc trận đấu.

Sesko ngày càng hòa nhập tốt với các đồng đội.

Senne Lammens và bức tường thành vững chãi

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Everton vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối. Trung vệ Michael Keane dâng cao tung cú sút sấm sét từ xa, nhưng thủ thành Senne Lammens một lần nữa bay người cản phá ngoạn mục. Ở những giây bù giờ cuối cùng, thủ môn này tiếp tục từ chối nỗ lực của Tyrique George để bảo toàn thành quả mong manh.

MU tạm thời chen chân vào top 4.

Ba điểm quý giá giúp Man Utd thu hẹp đáng kể khoảng cách với Aston Villa trên bảng xếp hạng. Sự vững chãi nơi hàng thủ cùng khả năng thay người nhạy bén của Michael Carrick đang biến Quỷ đỏ thành một đối thủ khó chịu trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Thông số trận đấu

Thông số Everton Man Utd Tỷ số 0 1 Ghi bàn - Benjamin Sesko (71') Sân vận động Hill Dickinson

Đội hình ra sân của hai đội: