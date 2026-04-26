FIFA gửi thông điệp đặc biệt tới U17 Việt Nam sau khi vô địch

U17 Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á vô cùng xứng đáng sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 Malaysia vào tối 24/4. Đó là sự chuẩn bị tốt của thầy trò HLV Cristiano Roland trước giải U17 châu Á vào tháng 5.

FIFA gửi thông điệp tới U17 Việt Nam sau khi vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FIFA World Cup).

Sau khi U17 Việt Nam lên ngôi ở đấu trường Đông Nam Á, trang FIFA World Cup đã đăng tải thông điệp đầy ý nghĩa: “Hướng tới mục tiêu tiếp theo”. Kèm theo đó, trang này đăng tải bức hình ăn mừng của Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội.

Mục tiêu tiếp theo của U17 Việt Nam mà FIFA nhắc đến chính là giải U17 châu Á. Đây là giải đấu quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự World Cup U17 vào cuối năm.

Ở giải đấu sắp tới, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu giành một trong hai vị trí đầu bảng, U17 Việt Nam sẽ chính thức có vé tham dự World Cup.

Tại giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã mất vé tham dự World Cup vô cùng đáng tiếc. Đội bóng của HLV Roland chơi tốt khi hòa ba đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE. Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã bị U17 UAE gỡ hòa đáng tiếc ở phút 87. Điều đó đã khiến tấm vé dự World Cup tuột khỏi tầm tay của đội bóng.

Theo kế hoạch, đội U17 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 26/4. Máy bay chở toàn đội dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào lúc 18h15. Sau khi về nước, toàn đội sẽ duy trì tập luyện ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tới ngày 3/5, các thành viên của U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia chuẩn bị cho giải U17 châu Á.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U17 UAE vào lúc 0h ngày 7/5. Điều đó có nghĩa rằng, U17 Việt Nam chỉ có hơn một tuần để chuẩn bị cả thể chất, tinh thần lẫn chiến thuật trước giải U17 châu Á. Đây là thách thức không nhỏ với HLV Roland và các học trò.