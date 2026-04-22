Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

(Baohatinh.vn) - Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.

Bàn thắng
Brighton: Kadioglu (3'), Hinshelwood (56'), Welbeck (90+1')

Chelsea tiếp tục trượt dài trong cuộc đua top 5 khi để thua đậm 0-3 trên sân Amex của Brighton, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vé dự cúp châu Âu. Trận thua không chỉ khiến The Blues rơi khỏi top 6, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cả về lối chơi lẫn tinh thần.

Ngay từ đầu trận, Brighton đã cho thấy sự chủ động và sắc bén hơn hẳn. Ferdi Kadioglu mở tỷ số ngay đầu hiệp 1, trước khi Jack Hinshelwood và Danny Welbeck lần lượt ghi thêm hai bàn ở nửa sau trận đấu để khép lại chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Chelsea gần như không có bất kỳ phản kháng đáng kể nào.

Con số thống kê nói lên tất cả: Chelsea không tung ra nổi một cú sút trúng đích suốt 90 phút. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc trong khâu tấn công, đặc biệt khi họ thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Estevao và Joao Pedro vì chấn thương.

HLV Liam Rosenior vì thế trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong hiệp 2, các CĐV Chelsea đã hướng về ông với những tiếng la ó và khẩu hiệu phản đối. Áp lực đang đè nặng lên chiến lược gia người Anh khi đội bóng trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, đồng thời có chuỗi “tịt ngòi” đáng báo động lên tới gần 500 phút.

Không chỉ dừng lại ở một trận thua, đây còn là dấu hiệu cho thấy Chelsea đang hụt hơi hoàn toàn trong giai đoạn quyết định. Họ hiện kém vị trí thứ 5 của Liverpool tới 7 điểm, lại thi đấu nhiều hơn một trận, khoảng cách gần như không thể san lấp khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Trái ngược với Chelsea, Brighton đang bay cao với phong độ ấn tượng. Đội bóng này giành tới 19/24 điểm tối đa trong 8 trận gần nhất, qua đó vượt mặt chính Chelsea để vươn lên vị trí thứ 6 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua dự cúp châu Âu. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là lời khẳng định tham vọng của "Chim mòng biển"

Đáng chú ý, các CĐV chủ nhà còn hả hê xát muối vào vết thương của đội khách bằng cách hô vang ủng hộ HLV Rosenior, người đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Brighton.

Với Chelsea, mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Từ một ứng viên cạnh tranh top 4, họ đang tụt dốc không phanh và đối mặt nguy cơ vắng bóng tại Champions League mùa tới. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, mùa giải này sẽ khép lại như một thất bại toàn diện với đội bóng thành London, khi họ thậm chí còn không thể cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.

Đội hình thi đấu
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Baleba, Gross; Minteh, Hinshelwood, Mitoma; Rutter
Chelsea: Sanchez; Cucurella, Hato, Fofana, Chalobah, Gusto; Enzo, Lavia, Caicedo; Neto, Delap.

