Lý do Leicester City sụp đổ

Leicester City nguy cơ rớt hạng.

Với việc án phạt trừ 6 điểm giữ nguyên sau kháng cáo, "Bầy cáo" tiếp tục giậm chân ở nhóm cầm đèn đỏ. Họ kém vị trí an toàn của Portsmouth đúng 1 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận, khiến giai đoạn cuối mùa giải 2025/26 trở nên cực kỳ cam go.

Leicester từng đăng quang Premier League, đoạt FA Cup và trải qua nhiều mùa giải chinh chiến ở châu Âu. Nhưng giờ đây, họ vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Câu chuyện sụp đổ bắt đầu từ việc đội bóng xuống hạng vào năm 2023. Leicester nhanh chóng trở lại Premier League sau 1 mùa giải, nhưng lần rớt xuống Championship năm 2025 khiến CLB lao dốc không phanh.

Việc bổ nhiệm Marti Cifuentes làm HLV thay Ruud van Nistelrooy diễn ra muộn, đến giữa tháng 7, khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải bị ảnh hưởng. Leicester sở hữu dàn cầu thủ tên tuổi từng thi đấu Premier League như Harry Winks, Oliver Skipp, Jordan Ayew, Jannik Vestergaard hay Ricardo Pereira. Thế nhưng kết quả thi đấu không tương xứng với chất lượng đội hình.

Cifuentes bị sa thải sau 31 trận, với chỉ 11 chiến thắng ở Championship. HLV tạm quyền Andy King không thể cải thiện phong độ, khiến đội rơi vào chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Gary Rowett, cựu HLV Millwall, được bổ nhiệm ngày 18/2 nhưng cũng không thể xoay chuyển được cục diện khi thua 3 trong 6 trận dẫn dắt.

Tình hình càng bi đát khi CLB bị trừ 6 điểm do vi phạm quy định về lợi nhuận và bền vững của EFL, với khoản lỗ gần 21 triệu bảng mùa 2023/24. Dù Leicester đưa ra lập luận pháp lý mạnh mẽ, án phạt vẫn được giữ nguyên, đẩy họ tiến sát khả năng xuống hạng.

Sự bất mãn của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm khi CEO Jon Rudkin và Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi. Leicester trả lương nhân viên muộn, cắt phiếu ăn cho nhân viên phục vụ và thất bại trong các thương vụ chuyển nhượng.

Dù có những đầu tư đáng kể vào cơ sở vật chất, những quyết định chuyển nhượng sai lầm như bán các ngôi sao để cân bằng ngân sách, tiếp tục làm xói mòn niềm tin của CĐV.

Về chuyên môn, hàng thủ Leicester là điểm yếu chí tử. Đội chỉ giữ sạch lưới 3 trận Championship mùa này. Trước khi thắng Bristol City 2-0 hôm 21/3, "Bầy cáo" trải qua 30 trận liên tiếp không sạch lưới, thành tích tệ nhất kể từ Colchester United mùa 2007/08.

Leicester còn 5 trận để tránh rớt xuống League One lần đầu tiên kể từ 2009. Họ sẽ có trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm với Portsmouth vào ngày 18/4. Để trụ hạng, đội cần thể hiện những màn trình diễn thuyết phục, điều mà họ hiếm khi làm được.

Leicester giờ đứng trước thử thách cực đại. "Bầy cáo" không chỉ cần cải thiện phong độ trên sân, mà còn phải lấy lại niềm tin của CĐV. Nhưng với những gì xảy ra, khả năng Leicester xoay chuyển số phận trong vài tuần cuối của mùa giải là không khả thi.