Cần sớm di dời ngôi mộ nằm trên đường dân sinh, gây cản trở giao thông

Hình ảnh một phần ngôi mộ nằm trên mặt đường tại nút giao đường trục xã 2 với đường TT6 thuộc thôn Thanh Văn Hải (xã Đan Hải).

Tại nút giao đường trục xã 2 với đường trục thôn TT6 (thôn Thanh Văn Hải, xã Đan Hải) có một ngôi mộ nằm giữa mặt đường và vỉa hè, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan khu vực.

Ghi nhận cho thấy, ngôi mộ được xây dựng kiên cố, một phần nằm trên mặt đường trục xã 2, gần với Trường Mầm non xã Đan Hải (cơ sở 1), Trường Tiểu học Đan Hải (cơ sở 1) và nằm ngay trước trụ sở UBND xã Đan Hải.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Ngôi mộ nằm cạnh các trường học và ngay trước mặt trụ sở UBND xã Đan Hải.

Theo bà Đoàn Thị Loan - Trưởng thôn Thanh Văn Hải, ngôi mộ này của 1 dòng họ trong thôn, tồn tại từ lâu, nằm sát mép đường trục xã 2. Năm 2024, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Đan (cũ) đã mở rộng mặt đường trục xã 2 để thảm nhựa, ngôi mộ trên thuộc diện phải di dời. Dù chính quyền xã đã vận động dòng họ di dời nhưng không thành công, dẫn đến việc khi thảm nhựa tuyến đường này phải trừ lại phần diện tích ngôi mộ.

“Việc ngôi mộ nằm như hiện tại gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, vào các khung giờ cao điểm, khi phụ huynh đưa đón học sinh, việc lưu thông qua đoạn đường này trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi hi vọng sớm di dời ngôi mộ này để đảm bảo an toàn” – bà Loan cho biết.

Vào ban đêm, người dân lưu thông qua khu vực nút giao này cũng tỏ ra bất an khi ngôi mộ nằm lộ thiên trên mặt đường nhưng không hề có bất kỳ biển cảnh báo, rào chắn hay dấu hiệu nhận biết nào để người đi đường có thể chủ động quan sát và tránh va chạm.

Ông L.X.D. (SN 1968, trú thôn Thanh Văn Hải) cho biết: “Buổi tối, khi đi qua khu vực này, do không có biển cảnh báo nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vị trí ngôi mộ hiện tại không phù hợp, gây mất mỹ quan, không bảo đảm an toàn cho người đi đường, vì vậy việc di dời là cần thiết”.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Nguyên Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Hải thông tin: "Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức vận động, tuyên truyền đến dòng họ để tiến hành di dời ngôi mộ đến vị trí phù hợp nhưng đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất.

Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục gặp gỡ dòng họ để sớm có phương án xử lý. Trong thời gian ngôi mộ chưa được di dời, chúng tôi sẽ bố trí lắp đặt hệ thống biển cảnh báo và đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại."

Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp phù hợp, tiếp tục vận động, tạo sự đồng thuận trong dòng họ để di dời ngôi mộ. Việc xử lý dứt điểm không chỉ đáp ứng nguyện vọng của người dân mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn hơn.

Video ngôi mộ nằm trên đường dân sinh.

​