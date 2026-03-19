Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn thuộc thôn Trí Nang, xã Đông Kinh.



Năm 2017, công trình cống Rào Trẻn hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình này phục vụ tiêu thoát lũ cho các xã: Thạch Kênh, Thạch Sơn, Thạch Long, Phù Việt và một phần xã Thạch Liên (thuộc huyện Thạch Hà cũ, nay là các xã: Đông Kinh, Việt Xuyên, Thạch Hà) và phục vụ tích nước để sản xuất cho gần 1.000 ha lúa của các địa phương nói trên.

Tuy nhiên, do không có kinh phí để xây trạm biến áp, kéo điện về vận hành, nên dù đã lắp mô tơ nhưng việc nâng, hạ cửa cống phải thực hiện thủ công.

Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ xây dựng một đường điện (được đấu nối vào trạm biến áp phục vụ trạm bơm của xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà cũ) và một nhà điều hành.

Nhưng từ đó đến nay, do không có kinh phí để trả tiền điện, duy tu, bảo dưỡng và quản lý vận hành nên mỗi khi mưa lũ về hoặc khi cần tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã phải huy động người dân ra để quay nâng, hạ cống.

Đường dây điện, tủ điều khiển motor đã được lắp sẵn trong nhà điều hành.

Ông Nguyễn Văn Bình - Thôn trưởng thôn Trí Nang (xã Đông Kinh) cho biết, mỗi lần có bão lũ là phải huy động 20 - 30 người có sức khoẻ để ra quay cống. Do cống nặng nên mọi người phải thay nhau quay cả vài ba tiếng đồng hồ mới nhích lên được như ý.

Ngoài bất cập nêu trên thì hiện nay, do không được duy tu, bảo dưỡng, không có người trông coi, vận hành nên nhiều thiết bị đã xuống cấp.

Ông Phạm Thiện Tám ở thôn Tri Lễ (xã Đông Kinh) cho biết: "Công trình làm xong rồi không có ai trông coi, vận hành, không được duy tu, bảo dưỡng, bỏ mặc cho mưa nắng khiến chúng tôi rất lo lắng. Cống xuống cấp sẽ đe doạ trực tiếp đến cuộc sống của người dân khi mưa lũ về và gây khó khăn trong việc tích nước để sản xuất nông nghiệp."

Theo ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Đông Kinh, cống Rào Trẻn không chỉ phục vụ tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 3 xã: Đông Kinh, Việt Xuyên, Thạch Hà mà thời gian tới, sẽ phục vụ thoát nước cho Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Bởi vậy, kinh phí để đảm bảo cho công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý, vận hành là khá lớn so với một địa phương còn nhiều khó khăn như Đông Kinh. Vì thế, xã kiến nghị các đơn vị có thẩm quyền xem xét, bàn giao công trình cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý.