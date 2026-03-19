Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

(Baohatinh.vn) - Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.

Cống Rào Trẻn thuộc thôn Trí Nang, xã Đông Kinh.

Năm 2017, công trình cống Rào Trẻn hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình này phục vụ tiêu thoát lũ cho các xã: Thạch Kênh, Thạch Sơn, Thạch Long, Phù Việt và một phần xã Thạch Liên (thuộc huyện Thạch Hà cũ, nay là các xã: Đông Kinh, Việt Xuyên, Thạch Hà) và phục vụ tích nước để sản xuất cho gần 1.000 ha lúa của các địa phương nói trên.

Tuy nhiên, do không có kinh phí để xây trạm biến áp, kéo điện về vận hành, nên dù đã lắp mô tơ nhưng việc nâng, hạ cửa cống phải thực hiện thủ công.

Việc vận hành cống Rào Trẻn, hiện đang phải thực hiện bằng tay

Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ xây dựng một đường điện (được đấu nối vào trạm biến áp phục vụ trạm bơm của xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà cũ) và một nhà điều hành.

Nhưng từ đó đến nay, do không có kinh phí để trả tiền điện, duy tu, bảo dưỡng và quản lý vận hành nên mỗi khi mưa lũ về hoặc khi cần tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã phải huy động người dân ra để quay nâng, hạ cống.

Đường dây điện, tủ điều khiển motor đã được lắp sẵn trong nhà điều hành.

Ông Nguyễn Văn Bình - Thôn trưởng thôn Trí Nang (xã Đông Kinh) cho biết, mỗi lần có bão lũ là phải huy động 20 - 30 người có sức khoẻ để ra quay cống. Do cống nặng nên mọi người phải thay nhau quay cả vài ba tiếng đồng hồ mới nhích lên được như ý.

Ngoài bất cập nêu trên thì hiện nay, do không được duy tu, bảo dưỡng, không có người trông coi, vận hành nên nhiều thiết bị đã xuống cấp.

Ông Phạm Thiện Tám ở thôn Tri Lễ (xã Đông Kinh) cho biết: "Công trình làm xong rồi không có ai trông coi, vận hành, không được duy tu, bảo dưỡng, bỏ mặc cho mưa nắng khiến chúng tôi rất lo lắng. Cống xuống cấp sẽ đe doạ trực tiếp đến cuộc sống của người dân khi mưa lũ về và gây khó khăn trong việc tích nước để sản xuất nông nghiệp."

Cống Rào Trẻn hiện phục vụ tiêu thoát lũ cho các xã: Đông Kinh, Việt Xuyên, Thạch Hà và tích nước để sản xuất cho gần 1.000ha lúa.

Theo ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Đông Kinh, cống Rào Trẻn không chỉ phục vụ tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 3 xã: Đông Kinh, Việt Xuyên, Thạch Hà mà thời gian tới, sẽ phục vụ thoát nước cho Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Bởi vậy, kinh phí để đảm bảo cho công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý, vận hành là khá lớn so với một địa phương còn nhiều khó khăn như Đông Kinh. Vì thế, xã kiến nghị các đơn vị có thẩm quyền xem xét, bàn giao công trình cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý.

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng "vươn cao" thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.
Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Tản văn "Dịu ngọt nắng đông" của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.