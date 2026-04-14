Cầu Kênh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Cầu Kênh bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện xuống cấp nghiêm trọng, lan can hư hỏng, lòng cầu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Cầu có lưu lượng phương tiện qua lại hàng ngày rất đông, tuy nhiên, do được xây dựng từ năm 1990 và nâng cấp vào năm 2008, sau thời gian dài khai thác, công trình hiện đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Phần lan can cầu nhiều đoạn bị gãy đổ, cong vênh, thậm chí biến mất hoàn toàn, tạo nên những khoảng trống nguy hiểm. Vào ban đêm hoặc khi trời mưa rất khó quan sát, tai nạn giao thông luôn rình rập.
Ông Trần Đình Thích, thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Xuyên (người bên trái) bày tỏ lo lắng: "Người dân khi đi qua đây đều không khỏi lo lắng, nhất là vào ban đêm hay khi trời mưa. Chúng tôi mong các cấp sớm quan tâm nâng cấp, sửa chữa cây cầu để đảm bảo an toàn cho bà con”.
Không chỉ lan can xuống cấp, thiết kế của cầu cũng bộc lộ nhiều bất cập. Trong khi mặt đường hai bên rộng khoảng 7m, thì lòng cầu chỉ vỏn vẹn 2,5m, tạo nên điểm “thắt cổ chai” nguy hiểm. Sự "lệch pha" này khiến các phương tiện, đặc biệt là xe tải gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua cầu, làm gia tăng nguy cơ va chạm, mất an toàn giao thông.
Theo ông Trần Công Tần - Trưởng thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Xuyên chia sẻ: "Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, thậm chí có những trường hợp cả người và phương tiện đều rơi xuống kênh nước. Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp, mong sớm được quan tâm đầu tư, nâng cấp cải tạo cầu nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý".
Cầu Kênh là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp kéo dài không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân.
Địa phương đã nhiều lần tiếp nhận kiến nghị từ người dân thôn Thọ Sơn về việc sửa chữa, nâng cấp cầu Kênh. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách xã còn hạn hẹp nên việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ rất khó khăn. Chúng tôi kiến nghị các ngành liên quan sớm kiểm tra, có phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.
Ông Phan Thanh Nghi – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên
