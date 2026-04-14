Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Cầu Kênh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Hà Vân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Cầu Kênh bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện xuống cấp nghiêm trọng, lan can hư hỏng, lòng cầu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

bqbht_br_0217.jpg
Cầu Kênh nằm trên tuyến đường ĐH.131, đoạn qua thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), là tuyến giao thông huyết mạch kết nối thôn Thọ Sơn với các trục đường chính trong xã Cẩm Xuyên và các xã lân cận. Cây cầu bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ có chiều dài khoảng 14m, chiều rộng 2,5m, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa và đi lại hằng ngày của người dân địa phương.
bqbht_br_0919.jpg
bqbht_br_0887.jpg
bqbht_br_0889.jpg
Cầu có lưu lượng phương tiện qua lại hàng ngày rất đông, tuy nhiên, do được xây dựng từ năm 1990 và nâng cấp vào năm 2008, sau thời gian dài khai thác, công trình hiện đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
bqbht_br_0903.jpg
bqbht_br_0907.jpg
bqbht_br_0978.jpg
Phần lan can cầu nhiều đoạn bị gãy đổ, cong vênh, thậm chí biến mất hoàn toàn, tạo nên những khoảng trống nguy hiểm. Vào ban đêm hoặc khi trời mưa rất khó quan sát, tai nạn giao thông luôn rình rập.
bqbht_br_0940.jpg
bqbht_br_0888.jpg
Ông Trần Đình Thích, thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Xuyên (người bên trái) bày tỏ lo lắng: "Người dân khi đi qua đây đều không khỏi lo lắng, nhất là vào ban đêm hay khi trời mưa. Chúng tôi mong các cấp sớm quan tâm nâng cấp, sửa chữa cây cầu để đảm bảo an toàn cho bà con”.
bqbht_br_0208.jpg
bqbht_br_0981.jpg
bqbht_br_0976.jpg
Không chỉ lan can xuống cấp, thiết kế của cầu cũng bộc lộ nhiều bất cập. Trong khi mặt đường hai bên rộng khoảng 7m, thì lòng cầu chỉ vỏn vẹn 2,5m, tạo nên điểm “thắt cổ chai” nguy hiểm. Sự "lệch pha" này khiến các phương tiện, đặc biệt là xe tải gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua cầu, làm gia tăng nguy cơ va chạm, mất an toàn giao thông.
bqbht_br_0916.jpg
Mỗi lần chỉ có một phương tiện ô tô có thể lưu thông qua cầu, các xe đi chiều ngược lại buộc phải dừng chờ.
bqbht_br_0954.jpg﻿
bqbht_br_0951.jpg
Theo ông Trần Công Tần - Trưởng thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Xuyên chia sẻ: "Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, thậm chí có những trường hợp cả người và phương tiện đều rơi xuống kênh nước. Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp, mong sớm được quan tâm đầu tư, nâng cấp cải tạo cầu nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý".
bqbht_br_0905.jpg
bqbht_br_0910.jpg
bqbht_br_0912.jpg
Cầu Kênh là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp kéo dài không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân.

Địa phương đã nhiều lần tiếp nhận kiến nghị từ người dân thôn Thọ Sơn về việc sửa chữa, nâng cấp cầu Kênh. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách xã còn hạn hẹp nên việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ rất khó khăn. Chúng tôi kiến nghị các ngành liên quan sớm kiểm tra, có phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

Ông Phan Thanh Nghi – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên

Video: Cầu Kênh xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông.

Tin liên quan

Tags:

#cầu xuống cấp nghiêm trọng #kênh kẽ gỗ #tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.