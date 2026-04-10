Cầu Hải Ninh xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu lưu thông

(Baohatinh.vn) - Qua nhiều năm khai thác, sử dụng, cầu Hải Ninh, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Lan can cầu nứt gãy, lộ cả khung thép bên trong; một số cọc bê tông bị đứt mối liên kết, nghiêng lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đáng lo ngại hơn, nhiều vị trí dưới gầm cầu bị nứt nẻ, từng được gia cố tạm bằng xi măng nhưng nay bong tróc, mục ruỗng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu công trình mà còn khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực.
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cầu Hải Ninh, cuối năm 2024, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã áp dụng các biện pháp xử lý khẩn cấp đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, do việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời, chắp vá nên đến nay, tình trạng hư hỏng vẫn tiếp diễn và ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cầu Hải Ninh có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông.
Trước tình trạng xuống cấp của cầu Hải Ninh, hiện nay cơ quan chức năng đã cấm xe cơ giới và thô sơ lưu thông qua cầu. Tuy vậy, trên thực tế, vào một số thời điểm, nhất là ban đêm, vẫn có tình trạng xe tải trọng lớn di chuyển qua cầu Hải Ninh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cầu Hải Ninh sớm được cải tạo, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.
Ông Nguyễn Hồ Phương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hải Ninh
