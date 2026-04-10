Cầu Hải Ninh xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu lưu thông

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Qua nhiều năm khai thác, sử dụng, cầu Hải Ninh, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cầu Hải Ninh bắc qua sông Vịnh, nằm trên tuyến tỉnh lộ 555, đoạn qua phường Hải Ninh. Cầu được đưa vào khai thác, sử dụng năm 2001 và đã trong tình trạng xuống cấp nhiều năm nay.
Lan can cầu nứt gãy, lộ cả khung thép bên trong; một số cọc bê tông bị đứt mối liên kết, nghiêng lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Khe co giãn của cầu đã hư hỏng nặng.
Đáng lo ngại hơn, nhiều vị trí dưới gầm cầu bị nứt nẻ, từng được gia cố tạm bằng xi măng nhưng nay bong tróc, mục ruỗng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu công trình mà còn khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực.
“Phía dưới gầm cầu, nhiều vị trí nứt nẻ được trám lại bằng xi măng, nhiều đoạn sắt bị gỉ sét. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm tu sửa hoặc xây mới lại cầu, làm sao đảm bảo an toàn cho việc đi lại chứ thực trạng hiện nay rất đáng lo ngại” - ông Võ Đức Dũng (người đứng giữa) - Tổ trưởng TDP Trung Hải, phường Hải Ninh chia sẻ.
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cầu Hải Ninh, cuối năm 2024, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã áp dụng các biện pháp xử lý khẩn cấp đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, do việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời, chắp vá nên đến nay, tình trạng hư hỏng vẫn tiếp diễn và ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cầu Hải Ninh có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông.

Trước tình trạng xuống cấp của cầu Hải Ninh, hiện nay cơ quan chức năng đã cấm xe cơ giới và thô sơ lưu thông qua cầu. Tuy vậy, trên thực tế, vào một số thời điểm, nhất là ban đêm, vẫn có tình trạng xe tải trọng lớn di chuyển qua cầu Hải Ninh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cầu Hải Ninh sớm được cải tạo, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.

Ông Nguyễn Hồ Phương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hải Ninh

