"Nút thắt" hạ tầng tại vùng nuôi trồng thủy sản Hải Ninh

(Baohatinh.vn) - Hạ tầng thiếu và yếu nên người nuôi trồng thủy sản ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang sản xuất theo hướng bán thâm canh, thường xuyên đối diện với rủi ro về dịch bệnh.
Đường nội vùng đắp đất thô sơ, bờ bao nhiều đoạn xuống cấp, sạt lở; cột điện nghiêng ngả, đấu nối tạm bợ… là thực trạng nhiều năm nay tại vùng NTTS với hơn 40ha ở TDP Trung Hải, phường Hải Ninh. Đáng chú ý khu vực nuôi này còn sử dụng chung kênh cấp và kênh thoát nước, làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trong quá trình nuôi.
Ông Lê Văn Thuyện - TDP Trung Hải cho biết: “Hạ tầng ở đây đang rất tạm bợ nên người dân không dám đầu tư lớn. Lo ngại nhất của chúng tôi là nguồn nước không đảm bảo, kênh cấp và kênh thoát chung nhau nên nếu không may nhà nào bị dịch bệnh mà ý thức không cao là cả vùng bị dịch bệnh luôn”.
Hạ tầng vùng nuôi thiếu và yếu cũng diễn ra nhiều năm nay tại các vùng nuôi trồng thủy sản Hói Lỗ, Đồng Khẩu, thuộc TDP Tam Hải 2 - phường Hải Ninh, với tổng diện tích hơn 41ha. Hạ tầng không đảm bảo nên đến nay, người dân chủ yếu nuôi thủy sản theo hình thức bán thâm canh, hiệu quả thấp.
Đáng lo nhất tại các vùng nuôi thủy sản ở phường Hải Ninh là hệ thống kênh mương cấp nước và thoát nước đi chung nên thường xuyên đối diện với rủ ro về dịch bệnh.
Theo ông Nguyễn Hồ Phương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (UBND phường Hải Ninh), địa phương có 13 vùng NTTS và đều đang rất khó khăn về hạ tầng nên năng suất mang lại không cao. Địa phương rất mong muốn cấp trên có sự quan tâm đầu tư hệ thống điện, đường, mương cấp nước, thoát nước và quy hoạch bài bản, chiến lược để bà con yên tâm sản xuất.
Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng vùng NTTS không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để ổn định sinh kế và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân địa phương.
