"Nút thắt" hạ tầng tại vùng nuôi trồng thủy sản Hải Ninh

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Hạ tầng thiếu và yếu nên người nuôi trồng thủy sản ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang sản xuất theo hướng bán thâm canh, thường xuyên đối diện với rủi ro về dịch bệnh.

bqbht_br_hai-26.jpg
Hạ tầng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại TDP Trung Hải - phường Hải Ninh hiện khá tạm bợ, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
bqbht_br_hai-2.jpg
bqbht_br_hai-3.jpg
bqbht_br_hai-6.jpg
bqbht_br_hai-4.jpg
Đường nội vùng đắp đất thô sơ, bờ bao nhiều đoạn xuống cấp, sạt lở; cột điện nghiêng ngả, đấu nối tạm bợ… là thực trạng nhiều năm nay tại vùng NTTS với hơn 40ha ở TDP Trung Hải, phường Hải Ninh. Đáng chú ý khu vực nuôi này còn sử dụng chung kênh cấp và kênh thoát nước, làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trong quá trình nuôi.
bqbht_br_hai-17.jpg
bqbht_br_hai-15.jpg
Ông Lê Văn Thuyện - TDP Trung Hải cho biết: “Hạ tầng ở đây đang rất tạm bợ nên người dân không dám đầu tư lớn. Lo ngại nhất của chúng tôi là nguồn nước không đảm bảo, kênh cấp và kênh thoát chung nhau nên nếu không may nhà nào bị dịch bệnh mà ý thức không cao là cả vùng bị dịch bệnh luôn”.
bqbht_br_hai-8.jpg
bqbht_br_hai-7.jpg
bqbht_br_hai-23.jpg
bqbht_br_hai-22.jpg
Hạ tầng vùng nuôi thiếu và yếu cũng diễn ra nhiều năm nay tại các vùng nuôi trồng thủy sản Hói Lỗ, Đồng Khẩu, thuộc TDP Tam Hải 2 - phường Hải Ninh, với tổng diện tích hơn 41ha. Hạ tầng không đảm bảo nên đến nay, người dân chủ yếu nuôi thủy sản theo hình thức bán thâm canh, hiệu quả thấp.
bqbht_br_hai-20.jpg
bqbht_br_hai-19.jpg
Đáng lo nhất tại các vùng nuôi thủy sản ở phường Hải Ninh là hệ thống kênh mương cấp nước và thoát nước đi chung nên thường xuyên đối diện với rủ ro về dịch bệnh.
bqbht_br_hai-18.jpg
Phường Hải Ninh có gần 300 hộ nuôi trồng thủy sản với gần 264ha, trong đó chỉ có 1ha nuôi tôm thâm canh, còn lại là bán thâm canh... Dù có tiềm năng, lợi thế về nuôi trồng thủy sản nhưng bài toán hạ tầng đang là điểm nghẽn lớn. Vì thế, hằng năm, sản lượng NTTS của địa phương chỉ đạt hơn 500 tấn, giá trị khoảng 550 tỷ đồng - con số còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của địa phương.
bqbht_br_hai-1.jpg
bqbht_br_hai-14.jpg
Theo ông Nguyễn Hồ Phương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (UBND phường Hải Ninh), địa phương có 13 vùng NTTS và đều đang rất khó khăn về hạ tầng nên năng suất mang lại không cao. Địa phương rất mong muốn cấp trên có sự quan tâm đầu tư hệ thống điện, đường, mương cấp nước, thoát nước và quy hoạch bài bản, chiến lược để bà con yên tâm sản xuất.
hai-10.jpg
bqbht_br_hai-24.jpg
Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng vùng NTTS không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để ổn định sinh kế và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân địa phương.
Video: Hạ tầng xuống cấp ở vùng nuôi trồng thủy sản Hải Ninh.

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.