Cần sớm xử lý những bất cập trên tuyến đê Phúc Long Nhượng

(Baohatinh.vn) - Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến đê, nhất là đoạn qua thôn Phúc Trung, Phúc Thịnh đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà, đá lởm chởm.
Ông Bùi Xuân Lâm - Trưởng thôn Phúc Thịnh (xã Thiên Cầm - người bên trái) cho biết: "Việc đi lại trên tuyến đê hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm trời mưa, mặt đê xuất hiện nhiều ổ gà, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, trong năm 2025 có vụ dẫn tới chết người. Người dân rất mong các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư sửa chữa tuyến đê để đảm bảo an toàn đi lại, phục vụ sản xuất và sinh hoạt”.
Bên cạnh đó, một số cống tiêu thoát nước dọc tuyến đê cũng đã xuất hiện tình trạng rạn nứt, xuống cấp, làm giảm khả năng tiêu thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình trong mùa mưa bão.
Cùng với tình trạng mặt đê, cống tiêu thoát nước hư hỏng, xuống cấp, thì hiện nay tuyến đê đoạn qua thôn Tân Phú còn bị chia cắt bởi tường rào của Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân cũng như ảnh hưởng đến công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ khi có mưa bão xảy ra.
Mặt khác, tại hai vị trí giao cắt giữa Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng và tuyến đê Phúc Long Nhượng đã xuất hiện tình trạng tập kết rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan khu vực.
Bà Trần Thị Phương Thu - Trưởng thôn Tân Phú (xã Thiên Cầm) bày tỏ lo lắng: "Việc tuyến đê bị chia cắt không chỉ gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, đi lại hằng ngày mà còn gây ô nhiễm môi trường bởi những điểm tập kết rác tự phát; điều này ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, phát triển du lịch của địa phương".
Trước những bất cập giữa Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng và tuyến đê Phúc Long Nhượng, cử tri địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành liên quan có phương án giải quyết. Năm 2020, Sở NN&PTNT (nay là Sở NN&MT) đã yêu cầu Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh nghiên cứu phương án xây dựng, lắp đặt hệ thống cổng đóng mở để thay hàng rào cứng tại hai vị trí giao cắt. Vậy nhưng, đến nay, hạng mục này vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi đề nghị các cấp, ngành sớm quan tâm xử lý, thông tuyến nhằm đảm bảo an toàn công trình, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.
Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm
