Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.

bqbht_br_9-9945.jpg
Hồ Khe Xai thuộc địa phận xã Thạch Xuân, là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do nước sâu và địa hình phức tạp. Từ đầu mùa hè năm 2026 đến nay, nơi đây đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Đặc biệt, chỉ trong ngày 30/3, liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước; trong đó một nam sinh may mắn được cứu sống còn một em đã không qua khỏi.
trass.jpg
Ngay sau các sự việc đau lòng, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp như cắm biển cảnh báo, phát loa truyền thanh vào các khung giờ cao điểm… Tuy nhiên, tình trạng học sinh bất chấp cảnh báo, tụ tập tắm tại các “điểm đen” quanh khu vực hồ vẫn diễn ra.
bqbht_br_6-3454.jpg
Ghi nhận vào chiều 18/4, nhiều học sinh tập trung về khu vực hồ Khe Xai để tắm mát.
bqbht_br_3-7675.jpg
bqbht_br_11-7858.jpg
bqbht_br_12-123.jpg
Khu vực được các em lựa chọn là vùng trũng, nơi dòng nước từ trên núi đổ về hồ. Theo quan sát, mực nước tại đây sâu khoảng 2–2,5m, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.
bqbht_br_1-2213.jpg
bqbht_br_5-1510.jpg
bqbht_br_7-6082.jpg
Học sinh chủ yếu là nam, đến từ các địa phương như xã Thạch Xuân, xã Toàn Lưu, phường Hà Huy Tập… Em N.H.T (SN 2010, phường Hà Huy Tập) vô tư chia sẻ: “Em thường đến đây vào mỗi buổi chiều. Ngoài khu vực dưới thấp này còn có thể di chuyển lên phía trên vách đá, nơi có các điểm trũng để tắm mát. Em biết bơi nên cũng không quá lo lắng".
bqbht_br_2-3282.jpg
Nhiều em còn tham gia nhảy, trượt từ vách đá xuống…
bqbht_br_10-1418.jpg
Không chỉ có học sinh lứa tuổi THCS, THPT, nhiều em nhỏ chỉ trạc tuổi tiểu học cũng vô tư vui đùa, tắm mát tại các khe suối. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp hè.
Video: Bất chấp cảnh báo, trẻ em vẫn tụ tập tắm ở hồ Khe Xai

Trước nguy cơ mất an toàn tại khu vực hồ Khe Xai, Công an xã Thạch Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp như: lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường phát thanh tuyên truyền, đồng thời thành lập tổ phản ứng nhanh phòng, chống đuối nước gồm 11 thành viên. Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn xuất hiện tình trạng học sinh tụ tập vui chơi, tắm mát, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công an xã đang tham mưu chính quyền địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt hơn như: xây dựng hàng rào thép gai tại khu vực chân đập Khe Xai, huy động phương tiện san lấp các hố sâu tại những "điểm đen" quanh hồ. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn lâu dài, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương lân cận, nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giám sát học sinh.

Trung tá Đặng Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Thạch Xuân

