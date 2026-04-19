Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai

(Baohatinh.vn) - Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.
Khu vực được các em lựa chọn là vùng trũng, nơi dòng nước từ trên núi đổ về hồ. Theo quan sát, mực nước tại đây sâu khoảng 2–2,5m, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.
Học sinh chủ yếu là nam, đến từ các địa phương như xã Thạch Xuân, xã Toàn Lưu, phường Hà Huy Tập… Em N.H.T (SN 2010, phường Hà Huy Tập) vô tư chia sẻ: “Em thường đến đây vào mỗi buổi chiều. Ngoài khu vực dưới thấp này còn có thể di chuyển lên phía trên vách đá, nơi có các điểm trũng để tắm mát. Em biết bơi nên cũng không quá lo lắng".
Trước nguy cơ mất an toàn tại khu vực hồ Khe Xai, Công an xã Thạch Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp như: lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường phát thanh tuyên truyền, đồng thời thành lập tổ phản ứng nhanh phòng, chống đuối nước gồm 11 thành viên. Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn xuất hiện tình trạng học sinh tụ tập vui chơi, tắm mát, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Công an xã đang tham mưu chính quyền địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt hơn như: xây dựng hàng rào thép gai tại khu vực chân đập Khe Xai, huy động phương tiện san lấp các hố sâu tại những "điểm đen" quanh hồ. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn lâu dài, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương lân cận, nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giám sát học sinh.
Trung tá Đặng Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Thạch Xuân
