Vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em

Theo số liệu của Chi cục Dân số (Sở Y tế), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ đuối nước, làm 6 học sinh tử vong. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành với nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, nổi bật là việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho trẻ em.

Công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước được các cấp, ngành phối hợp triển khai trong trường học.

Tại các trường học, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, sáng tạo thông qua việc đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống đuối nước vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế. Thông qua đó, học sinh được trang bị kiến thức về nguyên nhân, nguy cơ đuối nước; nhận diện các khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối; hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống.

Trường THCS Quang Trung (phường Trần Phú) được đánh giá là một trong những đơn vị triển khai khá tốt việc đổi mới hình thức tuyên truyền. Ngay từ đầu mùa nắng nóng, Liên đội của trường đã xây dựng các tài liệu, bài giảng trực quan về phòng, chống đuối nước, kỹ năng cứu đuối an toàn để học sinh tiếp cận.

Học sinh Trường THCS Quang Trung thực hành các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Nhà trường cũng tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề phòng, chống đuối nước cho 15 chi đội, thu hút hơn 300 tác phẩm tham gia. Qua đó, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn thể hiện nhận thức, góc nhìn của mình về vấn đề này. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; đồng thời cho học sinh đi thực nghiệm tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao.

Cô Võ Thắm Tình - Tổng phụ trách đội Trường THCS Quang Trung cho biết: “Thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức, chủ động tìm hiểu, ghi nhớ lâu hơn mà còn được rèn luyện, trực tiếp thao tác xử lý tình huống nên ý thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước được nâng lên rõ rệt”.

Cuộc thi vẽ tranh về chủ đề phòng, chống đuối nước được học sinh Trường THCS Quang Trung hưởng ứng tích cực.

Không chỉ trong trường học, công tác tuyên truyền còn được mở rộng đến địa bàn dân cư với nhiều cách làm thiết thực. Các tổ chức đoàn, đội phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình; cắm biển cảnh báo, tuần tra nhắc nhở tại các khu vực nguy hiểm; duy trì phát thanh thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, góp phần hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trong năm 2025, Tỉnh đoàn đã tích cực xã hội hóa nguồn lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực để phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em. Nổi bật là việc hỗ trợ xây dựng và lắp đặt 20 bể bơi tại các trường học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tiếp cận môi trường học bơi an toàn và bài bản.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo 100% tổ chức đoàn, đội tại các địa phương, trường học tăng cường tuyên truyền; phối hợp các ban, ngành, lực lượng chức năng đẩy mạnh triển khai các mô hình, công trình phòng, chống đuối nước. Đồng thời, huy động nguồn lực tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh, miễn phí cho những em hoàn cảnh khó khăn”.

Đoàn thanh niên phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền cũng đang được các địa phương đẩy mạnh. Nhiều video clip, sản phẩm đồ họa về kỹ năng phòng, chống đuối nước được xây dựng và đăng tải trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa thông tin một cách sinh động, dễ tiếp cận.

Ông Trần Như Ngọc - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hoành Sơn cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo, phối hợp với các trường học, đoàn thanh niên xây dựng các video clip, đồ họa hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và đăng tải trên các kênh thông tin của địa phương. Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh thông minh với 61 cụm loa tại 19 tổ dân phố để tuyên truyền thường xuyên, liên tục”.

Phường Hoành Sơn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các sản phẩm truyền thông phòng, chống đuối nước với nội dung gần gũi, hấp dẫn, dễ tiếp thu.

Ở góc độ cơ quan chuyên môn, công tác tham mưu, điều phối cũng được chú trọng nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra đồng bộ, hiệu quả. Bà Lê Thị Ái Hoa - chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Dân số cho biết: “Với vai trò là đơn vị chủ trì, đôn đốc, theo dõi chung, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, gắn các hoạt động phòng, chống đuối nước với Tháng Hành động vì trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em”.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mỗi học sinh đang dần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, hướng tới một mùa hè an toàn, bổ ích.