Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Phương tiện dừng đỗ tùy tiện tại khu vực cổng B - KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tại khu vực cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), xe tải, xe container dừng đỗ bát nháo, chiếm dụng lòng đường để bốc dỡ hàng, sửa chữa gây mất ATGT.

Khu vực cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây) có diện tích khoảng 12,5ha, đi vào hoạt động từ tháng 1/2013, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 45km về phía Tây. Với vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng giữa Việt Nam và Lào, nơi đây nhanh chóng hình thành hệ thống kho bãi, dịch vụ vận tải, ăn uống, sửa chữa phương tiện khá sôi động. Tuy nhiên, tại khu vực này, nhiều xe tải, xe container dừng đỗ bát nháo, chiếm dụng lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Ghi nhận thực tế cho thấy, chỉ trong phạm vi khoảng 3km gần khu vực cổng B đã xuất hiện dày đặc các kho bãi, nhà xưởng cùng hàng loạt nhà hàng, quán cơm, cây xăng, cơ sở sửa chữa ô tô và các cửa hàng tạp hóa. Để "tiện đường", nhiều tài xế đã vô tư dừng đậu xe lấn chiếm lòng đường.
Điểm dễ nhận thấy nhất là tình trạng xe tải, xe container dừng đỗ tràn lan trên tuyến đường chính để bốc dỡ hàng hóa, sửa chữa hoặc nghỉ ngơi. Nhiều phương tiện còn đỗ ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Các hoạt động này diễn ra chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng, thời điểm tầm nhìn bị hạn chế do thiếu ánh sáng và thường xuyên có sương mù. Trong điều kiện đó, việc xuất hiện các xe đỗ trái chiều, dàn hàng ngang hoặc bất ngờ mở cửa, càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Người tham gia giao thông dễ rơi vào tình huống bị động, không kịp xử lý nếu có sự cố phát sinh.
“Mỗi lần đi qua khu vực này vào sáng sớm, tôi rất lo lắng vì thường xuyên gặp xe tải đỗ trái chiều, bật đèn pha sáng rực, trong khi trời nhiều sương mù nên tầm nhìn rất hạn chế. Có hôm xe đỗ dàn hai bên đường, tôi buộc phải đi vào giữa làn đang có phương tiện lưu thông, cảm giác rất nguy hiểm”, chị T.N.T (trú tại xã Sơn Kim 1) chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc bốc dỡ hàng hóa, nhiều chủ phương tiện còn tranh thủ sửa chữa, tập kết xe ngay sát mặt đường, càng làm cho tình hình giao thông thêm phức tạp. Trong khi đó, khu vực này lại chưa được tổ chức phân luồng hợp lý, thiếu các điểm dừng đỗ tập trung và chưa có sự kiểm soát chặt chẽ từ lực lượng chức năng.
“Không chỉ nguy hiểm cho người đi đường, tình trạng này còn gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm vận chuyển hàng. Xe dừng đỗ tràn lan khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, né tránh liên tục, rất dễ xảy ra va chạm. Nhiều hôm chúng tôi đi qua còn thấy hàng hóa, phụ tùng để sát mép đường, vừa vướng víu vừa mất an toàn. Nếu không chấn chỉnh kịp thời, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cả hoạt động vận tải và sinh hoạt của người dân quanh khu vực”, ông P.V.V - người dân xã Tứ Mỹ cho biết.
Thực trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hoạt động khu vực này, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để khắc phục, cần sớm có giải pháp chấn chỉnh, từ việc tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định đến việc quy hoạch lại bãi đỗ xe, khu vực tập kết hàng hóa và sửa chữa phương tiện.
Đồng thời, cần hoàn thiện hạ tầng giao thông, bổ sung hệ thống biển báo và tổ chức phân luồng hợp lý. Chỉ khi có giải pháp đồng bộ, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại đây mới được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Tin liên quan

Tags:

#mất an toàn giao thông ở vùng biên #an toàn giao thông #Xử phạt đậu xe trái quy định #cửa khẩu Cầu Treo

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.