Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông

[Motion Graphics] Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp được tổ chức như thế nào? 21/03/2026 05:45 Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/3: Trưa và chiều hửng nắng 21/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/3: Đêm và sáng sớm nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ từ 21 - 30 độ C.

Gợi mở định hướng đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển 20/03/2026 20:44 Chiều 20/3, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh".

Hà Tĩnh và Nafoods Group hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và nông sản 20/03/2026 14:09 Sáng 20/3, UBND tỉnh và Công ty CP Nafoods Group tổ chức hội nghị hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa, các sản phẩm cây ăn quả và nông sản trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi 20/03/2026 14:02 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh đang triển khai tích cực các giải pháp đồng bộ kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Tài chính thị trường ngày 20/3: Đề xuất tăng trần thu nhập mua nhà xã hội lên 25 triệu đồng/tháng 20/03/2026 07:45 Bộ Xây dựng vừa đề xuất nới điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng với người độc thân nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/3: Trời nắng, độ ẩm cao 20/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/3: Đêm và sáng sớm nhiều mây, không mưa; ngày nắng, độ ẩm cao; nhiệt độ từ 21 - 30 độ C.

Thêm 5 trường học vùng biên được khởi công tại Hà Tĩnh 19/03/2026 16:13 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh khởi công đồng loạt 5 công trình trường học ở các xã: Hương Xuân, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình.

Doanh nhân Hà Tĩnh gây bất ngờ với danh hiệu Á quân 2 Bolero Việt Nam 19/03/2026 08:40 Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước, một doanh nhân ở Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Á quân 2 tại Cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa đầu tiên.

Tài chính thị trường ngày 19/3: Giá vonfram tăng 550%, Việt Nam nổi lên trong cuộc đua khoáng sản 19/03/2026 07:45 Giá vonfram tăng hơn 550% do nguồn cung bị siết chặt và nhu cầu quân sự, công nghệ tăng cao, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung chiến lược trong chuỗi khoáng sản toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/3: Sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng 19/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/3: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ 20- 29 độ C.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt du khách trong năm 2026 18/03/2026 20:02 Năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, phấn đấu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan...

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt qua Hà Tĩnh 18/03/2026 18:08 Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển mới 18/03/2026 14:53 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xác định sẽ tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiều sâu, không đầu tư dàn trải; chủ động xây dựng các định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thêm những mái trường mở lối tương lai nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/03/2026 13:53 Niềm vui đang lan tỏa ở nhiều xã biên giới Hà Tĩnh khi 5 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS sắp khởi công, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

Tài chính thị trường ngày 18/3: VinFast đạt doanh thu kỷ lục hơn 90.000 tỷ đồng 18/03/2026 07:39 Năm 2025, VinFast đạt doanh thu 90.427 tỷ đồng, tăng 139% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng 18/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/3: Có mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 19 - 29 độ C.

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số 17/03/2026 20:50 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Hà Tĩnh chủ động tham mưu xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số.

Người dân Hà Tĩnh có thể phản ánh hiện trường ngay trên điện thoại 17/03/2026 12:37 Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, i-HaTinh tiến tới là một siêu ứng dụng trên nền tảng di động với định hướng một ứng dụng duy nhất.

Tài chính thị trường ngày 17/3: Thị trường xe điện hướng tới mốc 1.000 tỷ USD 17/03/2026 07:45 Nhiều dự báo cho thấy thị trường xe điện có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2031, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách, tiến bộ công nghệ pin và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/3: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng 17/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/3: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ từ 18 - 29 độ C.

Dấu ấn tuyên truyền bầu cử của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh 16/03/2026 18:04 Đằng sau ngày hội bầu cử là bước chân không ngừng nghỉ của những người làm báo. Trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, thông tin về bầu cử được chuyển tải nhanh chóng, chính xác.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 16/03/2026 13:54 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...

i-HaTinh - trợ lý số toàn diện cho công dân Hà Tĩnh 16/03/2026 13:50 Công bố triển khai ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) là hiện thực hóa mô hình quản trị thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cựu chiến binh bộ đội đặc công năng động trên "mặt trận" kinh tế 16/03/2026 13:46 Phát huy truyền thống của đơn vị, trở về đời thường, các CCB đặc công ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh, năng động, sáng tạo trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.

Đánh giá kết quả bước đầu về công tác tổ chức bầu cử tại Hà Tĩnh 16/03/2026 08:24 Để có cái nhìn tổng thể về kết quả bước đầu của công tác tổ chức bầu cử cũng như tinh thần tham gia của cử tri, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 16/3: Xăng sinh học E10 sẽ phủ rộng toàn quốc từ 1/6 16/03/2026 07:44 Việt Nam dự kiến triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, sớm hơn kỳ vọng nhằm giảm phụ thuộc xăng khoáng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/3: Mưa nhỏ vài nơi 16/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/3: Có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ 19 - 26 độ C

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử 15/03/2026 12:23 Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.

Xem thêm