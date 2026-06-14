Cận cảnh dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi đầu tiên ở Việt Nam

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng 09/06/2026 05:30 Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.

Chính thức đưa vào vận hành đường dây 22kV tại Khu Công nghiệp Vũng Áng 08/06/2026 22:28 Dự án nâng cấp hệ thống điện tại Khu Công nghiệp Vũng Áng (thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng) giúp tăng cường năng lực cung cấp điện, hỗ trợ sản xuất ô tô điện VinFast và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh rộng cửa đón nhà đầu tư, mở dư địa tăng trưởng mới 07/06/2026 14:22 Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới còn tạo dư địa tăng trưởng kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tăng tốc đầu tư công trình chống quá tải lưới điện 06/06/2026 13:00 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho mùa hè và tạo nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Nỗ lực vượt khó, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng 04/06/2026 14:55 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án tại vùng kinh tế trọng điểm 04/06/2026 12:10 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Người dân Trường Lưu háo hức chờ nguồn nước sạch 03/06/2026 13:45 Dự án cấp nước sạch tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong tháng 8/2026 sẽ cấp nước sạch cho toàn thể các hộ dân trên địa bàn.

Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh lên 6 làn xe 03/06/2026 11:00 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt 03/06/2026 10:31 Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.

Tiêu thụ điện, nước tăng mạnh mùa nắng nóng kéo CPI tháng 5 tăng 0,29% 03/06/2026 10:13 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, chủ yếu do giá điện, nước sinh hoạt tăng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng cao vì thời tiết nắng nóng.

Tăng cường hợp tác với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị 02/06/2026 18:35 Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam sẽ có trạm, trụ sạc dành cho xe điện 02/06/2026 05:30 Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ Hàm Nghi-Vũng Áng (Hà Tĩnh) quy hoạch tổng cộng 56 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí.

Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 31/05/2026 13:00 Trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng đang được Hà Tĩnh tập trung thực hiện với quyết tâm cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Tĩnh chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân 31/05/2026 12:32 Hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân gia tăng đã đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý thuế. Trong 5 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã đưa 738 công trình vào diện quản lý nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

Nhịp độ hối hả trên các công trình khởi công dịp Đại hội Đảng 30/05/2026 17:03 Vượt qua những khó khăn do tác động từ giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, các nhà thầu luôn duy trì nhịp độ sản xuất, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án đã được khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh vào dịp Đại hội Đảng.

"Đua" tiến độ trên các công trình phòng chống thiên tai 29/05/2026 14:30 Nhiều công trình phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa, nâng cấp từ ngân sách trung ương và địa phương. Các dự án đang được tăng tốc thi công, kịp hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số 29/05/2026 05:00 Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa Hà Tĩnh và các địa phương của Lào 28/05/2026 15:25 Sáng 28/5, đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào đến thăm, làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi tiến độ phát triển các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng cùng cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Hà Tĩnh - Bộ Công chính và Vận tải Lào trao đổi kinh nghiệm cơ chế quản lý, vận hành cảng 28/05/2026 13:44 Đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng tỉnh Hà Tĩnh đã có những trao đổi kinh nghiệm trong cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Bộ Công thương yêu cầu EVN không cắt điện trong giai đoạn nắng nóng 28/05/2026 04:00 Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong giai đoạn nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến 26/05/2026 15:00 Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến trong ngày 25/5. Ngành chuyên môn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giảm áp lực cho lưới trong khung giờ cao điểm.

Phụ tải tăng đột biến, Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành công suất tối đa 25/05/2026 15:22 Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) được huy động vận hành công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, SX-KD của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng 24/05/2026 15:05 Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.

An toàn lao động tại các mỏ vật liệu xây dựng: Không thể chủ quan 24/05/2026 14:58 Hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sôi động, phục vụ phát triển kinh tế. Tại nhiều khu vực mỏ đất, đá, tình trạng mất an toàn lao động luôn thường trực.

Khám phá dây chuyền sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh 23/05/2026 13:36 Robot hiện đại tham gia vào các công đoạn cùng hàng nghìn công nhân làm việc trong các phân xưởng tạo nên nhịp sản xuất sôi động tại Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh "phủ sóng" thu thuế phi nông nghiệp qua eTax Mobile 23/05/2026 13:12 Ngành Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu thuế phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile thay cho thu tiền mặt nhằm nâng cao tính minh bạch trong thu ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Hoành Sơn tập trung giải phóng mặt bằng, tạo đà triển khai các dự án 22/05/2026 16:05 Sự vào cuộc chủ động của chính quyền cùng tinh thần đồng thuận của người dân đang giúp phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các dự án lớn triển khai.

Hồ thủy điện cạn sâu, nhiều nhà máy ở Hà Tĩnh chỉ phát điện giờ cao điểm 21/05/2026 14:39 Trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm sâu, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh phải chắt chiu nguồn nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho hệ thống điện quốc gia.