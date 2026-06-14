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Cận cảnh dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi đầu tiên ở Việt Nam

Tuệ Trang - Hà Phương
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(Baohatinh.vn) - Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi hiện có.

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Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang do Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP làm chủ đầu tư, bắt đầu triển khai từ tháng 6/2025 trên đoạn kênh dài 564m với diện tích lắp đặt khoảng 7.500m² tại đầu tuyến kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.
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Những tấm pin quang điện được lắp đặt trên hệ thống khung thép và cọc khoan nhồi kiên cố, chạy dọc theo lòng kênh, vừa đảm bảo dòng chảy thông suốt, vừa tối ưu hóa khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời.
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Theo đơn vị chủ đầu tư (Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP), dự án có công suất lắp đặt hơn 1.000 kWp, sản lượng điện thiết kế khoảng 1,26 triệu kWh mỗi năm và đã được đấu nối vào lưới điện 35 kV thông qua hệ thống trạm biến áp, đường dây đồng bộ, hiện đại.
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Đến nay, công trình đã phát lên lưới khoảng 500 MWh điện, vận hành ổn định và đạt hiệu quả tích cực.
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Không chỉ tạo ra nguồn năng lượng sạch, dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường.
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Hệ thống pin được làm mát tự nhiên từ hơi nước lòng kênh giúp nâng cao hiệu suất phát điện, đồng thời giảm bốc hơi nước, tiết kiệm quỹ đất và chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống người dân.
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Qua khảo sát, chủ đầu tư đánh giá tiềm năng phát triển điện mặt trời trên các tuyến kênh thủy lợi tại Hà Tĩnh có thể đạt khoảng 630 MW.
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Ông Lương Văn Hiến - Giám đốc Thiết kế kỹ thuật, Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP cho biết: “Đơn vị thi công đã khảo sát kỹ lưỡng từng vị trí để điều chỉnh phương án lắp đặt phù hợp với điều kiện thực tế. Các tấm pin được bố trí nghiêng 10 độ để tối ưu hóa khả năng thu nhận bức xạ mặt trời."
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Việc tận dụng hạ tầng thủy lợi sẵn có giúp giảm chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống người dân.
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Sau gần một năm vận hành, dự án cho thấy tính khả thi cao cả về kỹ thuật, kinh tế lẫn môi trường...
bqbht_br_dien.jpg...là bước đi tiên phong trong việc kết hợp giữa năng lượng xanh và hạ tầng thủy lợi.
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Đây là dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, mở ra hướng đi mới trong khai thác năng lượng tái tạo gắn với quản lý tài nguyên nước. Ông Lê Văn An - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP cho biết: "Hà Tĩnh được lựa chọn để triển khai dự án do nằm trong nhóm địa phương có chỉ số bức xạ mặt trời tương đối cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển điện năng lượng mặt trời. Kết quả đánh giá từ dự án thí điểm tại Hà Tĩnh cho thấy mô hình này có tính khả thi cao và hoàn toàn có cơ sở để nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới".
Video: Phủ pin mặt trời trên lòng kênh Ngàn Trươi

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