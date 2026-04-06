Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

“Con đường cứu hộ” và nỗi bất an nơi vùng đồi Sơn Tây 24/03/2026 14:28 Hàng trăm người dân ở xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) hết sức bất an do tuyến đường cứu hộ, cứu nạn thi công dang dở gần 15 năm nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Chậm bồi thường thiệt hại nhà dân do thi công Quốc lộ 8 24/03/2026 06:00 Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.

Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông 21/03/2026 07:39 Cầu Thá (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến ĐH.127 xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay 19/03/2026 12:43 Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.

Hoang tàn tổng kho ngoại thương bỏ không hơn ba thập kỷ ở Nghi Xuân 18/03/2026 05:16 Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Nhiều diện tích lòng đập Trùa bị chiếm dụng, công trình thiếu nước tưới 17/03/2026 14:46 Đập Trùa ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang trong tình trạng bồi lấp và bị lấn chiếm lòng đập, gây thiếu nước tưới cho hơn 100ha lúa vùng hạ du.

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8 17/03/2026 07:00 Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.

Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ dang dở đến bao giờ? 16/03/2026 15:16 Năm 2018, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tiến hành thi công Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ nhưng đến nay, sau hơn 8 năm vẫn đang dang dở.

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?! 10/03/2026 11:19 Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.

Kinh doanh, sử dụng “hoa tiền”: Coi chừng phạm pháp! 03/03/2026 05:15 Cận kề 8/3, nhiều người dân Hà Tĩnh “vô tư” kinh doanh, lựa chọn những bó hoa kết bằng tiền làm quà tặng mà không biết rằng điều này có thể vi phạm pháp luật nếu làm hư hỏng, biến dạng tờ tiền.

Cầu Hà Rong xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông 01/03/2026 05:06 Cầu Hà Rong bắc qua sông Tiềm trên tuyến đường DH59 nối từ xã Hương Khê sang xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Nhếch nhác dải dừng khẩn cấp cao tốc qua Hà Tĩnh 27/02/2026 05:15 Nhiều dải dừng khẩn cấp trên cao tốc qua Hà Tĩnh ngập rác sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu là chai lọ, hộp đồ ăn nhanh bị vứt tràn lan...

Xuất hiện "bến cóc" trước lối ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi 22/02/2026 12:25 Trước lối ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) có khá đông người dân tập trung đứng chờ bắt xe khách dẫn đến tình trạng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh 21/02/2026 16:02 Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.

Thấy gì từ vụ đỗ xe "khóa đầu, khóa đuôi" gây xôn xao mạng xã hội? 19/02/2026 08:13 Câu chuyện đỗ xe tại Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội vừa qua không chỉ là câu chuyện đúng – sai theo luật, đó còn là phép thử về văn hóa ứng xử nơi không gian chung.

Cẩn trọng khi sử dụng các loại rượu ngâm trong dịp Tết 15/02/2026 07:42 Trước những nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng do rượu ngâm gây ra, mỗi người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu tự chế không rõ nguồn gốc, thành phần để bảo vệ sức khoẻ.

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện! 09/02/2026 15:30 Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.

Vì sao nhiều người đi xe máy trượt ngã trên con đường lớn ở Bắc Hồng Lĩnh? 06/02/2026 09:59 Đường Thống Nhất (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhưng vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Kênh thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng, gần 50 ha lúa thiếu nước 05/02/2026 14:00 Sau hơn 20 năm khai thác, tuyến kênh N0-12 dẫn tưới cho khoảng 130 ha lúa của 2 thôn Tân Phan và Tân Giang (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, ảnh hưởng tới sản xuất của nhiều hộ dân.

Cẩn trọng với bánh kẹo nhập ngoại không rõ nguồn gốc trên "chợ mạng" 27/01/2026 09:02 Người dân Hà Tĩnh cần hết sức cẩn trọng khi mua các loại bánh kẹo gắn mác "ngoại nhập" đang được rao bán tràn lan trên không gian mạng dịp cận Tết để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Người dân xã Mai Hoa mỏi mòn chờ nâng cấp đường 25/01/2026 07:06 Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn qua 3 thôn của xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) có chiều dài 1,5 km nhưng mới thi công được hơn 500m, còn lại đang dang dở gây khó khăn cho đi lại.

Nhiều biển quảng cáo dọc QL 1 Hà Tĩnh xuống cấp 22/01/2026 06:00 Nhiều biển, bảng quảng cáo ngoài trời dọc quốc lộ ở Hà Tĩnh vẫn đang trong tình trạng trơ khung gỉ sét, gãy đổ sau bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều diện tích đất sản xuất ven sông Rào Trổ bị sạt lở 19/01/2026 15:17 Những cánh đồng màu mỡ ven sông Rào Trổ (thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) đang mất dần diện tích khi sạt lở bờ sông diễn ra ngày một nghiêm trọng.

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can 16/01/2026 05:16 Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế lừa đảo doanh nghiệp 15/01/2026 05:32 Các đối tượng lừa đảo gửi “giấy mời làm việc” qua mạng xã hội có chữ ký, con dấu và thông tin mạo danh cơ quan thuế đến doanh nghiệp Hà Tĩnh nhằm giăng bẫy đánh cắp dữ liệu, tài khoản.

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết 14/01/2026 14:13 Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.

Đất phong hoá từ công trường dự án... "chạy tứ tung"! 13/01/2026 09:44 Hàng loạt khối đất phong hoá từ công trình Nhà máy Nước Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) không được đưa vào bãi thải theo quy định mà lại đưa đi tiêu thụ cho các công trình dân sinh để thu lợi riêng.

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can 31/12/2025 08:30 Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê 30/12/2025 19:00 Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.