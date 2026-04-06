Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Tiến Long
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.

anh-1.jpg
Kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm đoạn đi qua các thôn Nhân Phong và Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh có tổng chiều dài khoảng 2 km, thuộc hệ thống kênh chính Linh Cảm của Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Tuyến kênh này giữ vai trò dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.
bqbht_br_anh-5.jpg
Thời gian qua, dọc tuyến kênh này xuất hiện dày đặc rác thải sinh hoạt, xác động vật, bao bì, chai lọ… theo dòng nước từ thượng nguồn dồn về, mắc lại tại nhiều vị trí.
bqbht_br_anh-13.jpg
Rác thải ùn ứ kéo dài, bám chặt xi phông khiến dòng nước không thể lưu thông, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất.
anh-4.jpg
Rác tồn đọng lâu ngày khiến nước trong kênh chuyển màu đen, nổi váng, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường, dòng chảy và sinh hoạt của người dân hai bên tuyến.
anh-2.jpg
Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay và chưa được xử lý triệt để.
bqbht_br_anh-16.jpg
Ông Phan Đình Dụng (thôn Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh) cho biết: "Cứ sau mỗi đợt mưa lớn hoặc khi kênh xả nước phục vụ tưới tiêu, rác từ thượng nguồn lại theo dòng nước ùn ùn đổ về, mắc kẹt trên nhiều đoạn kênh. Chúng tôi mong muốn đơn vị quản lý và chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý hiệu quả, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân”.
bqbht_br_anh-9.jpg
Không chỉ tuyến kênh chính, các kênh nhánh dẫn nước về các địa phương như xã Đồng Lộc, xã Can Lộc cũng trong tình trạng tương tự. Điển hình như tuyến kênh nhánh lấy nước từ kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm chạy qua địa bàn thôn Minh Vượng, xã Can Lộc luôn trong tình trạng ngập rác thải.
anh-8.jpg
Theo ghi nhận, phần lớn rác thải không chỉ phát sinh tại chỗ mà còn theo dòng nước từ thượng nguồn trôi về.
bqbht_br_anh-14.jpg
Đơn vị quản lý kênh đã nhiều lần tổ chức trục vớt, thu gom rác nhưng không xuể do lượng rác quá lớn và liên tục phát sinh.
anh-10.jpg
Một công trình thủy lợi quy mô lớn đang bị “bủa vây” bởi rác thải. Để trả lại dòng chảy sạch, ngoài các biện pháp thu gom, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường. Khi nguồn rác từ thượng nguồn chưa được kiểm soát, ý thức người dân chưa thay đổi, thì mọi nỗ lực làm sạch vẫn chỉ là giải pháp tạm thời.
bqbht_br_anh-6.jpg
Ông Trần Đức Dũng - Cụm trưởng Cụm Quản lý thủy nông Bắc Trà Sơn – Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: "Tình trạng này lặp lại theo từng mùa vụ, từng đợt mở nước. Đơn vị cũng đã cố gắng thu gom để vận hành hệ thống kênh dẫn nước được an toàn, đảm bảo. Tuy nhiên, về lâu dài, đơn vị mong muốn chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tập trung tuyên truyền, xử phạt nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi trên tuyến kênh mương thủy lợi".

Tin liên quan

Tags:

#Ô nhiễm môi trường #Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh #Vứt rác sai quy định #Vứt rác bừa bãi

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.